पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • How Will The Syllabus Be Completed, Only 5% Of The Children Reaching School, Figure Reached 17711

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बोर्ड विद्यार्थियों को चिंता:कैसे होगा सिलेबस पूरा, करीब 5% बच्चे ही पहुंच रहे स्कूल, 17711 तक पहुंचा आंकड़ा

हरियाणा17 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
फाइल फोटो।
  • फिलहाल 10वीं व 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए खुले हैं स्कूल

सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्रों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ उन्हें चिकित्सा केंद्रों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उन्हें इस बात की चिंता भी सता रही है कि सिलेबस कैसे पूरा होगा। इसको लेकर अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग से मांग की है कि विद्यार्थियों की स्वास्थ्य जांच स्कूल परिसर में ही कराई जाए। गुरुवार को 10वीं व 12वीं कक्षा के करीब तीन लाख विद्यार्थियों में से महज 17711 विद्यार्थी ही स्कूलों में पहुंच पाए।

फिलहाल कई विद्यार्थी बिना चिकित्सा जांच पत्र लिए अभी भी स्कूलों में पहुंच रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों को स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया गया। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कहा था कि छात्रों को स्कूल आने से पहले अपनी स्वास्थ्य जांच सरकारी प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों के अतिरिक्त अन्य किसी स्वास्थ्य केंद्र या चिकित्सक से कराएंगे। जांच पत्र के साथ ही छात्रों को स्कूल में आने की इजाजत मिलेगी। रिपोर्ट 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होना चाहिए।

विद्यार्थियों के साथ आया अध्यापक संघ

हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष चंद्र नवदीप भारती ने अन्य पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को शिक्षा विभाग के निदेशक से पंचकूला में मुलाकात की। संघ ने मांग की है कि विद्यार्थियों का हेल्थ चेकअप स्वास्थ्य केंद्रों की बजाय स्कूलों में ही कराया जाए। अस्पतालों में जाने से विद्यार्थियों को कोरोना का खतरा बढ़ सकता है।

सरकारी स्कूलों में दिक्कत अधिक

स्वास्थ्य जांच के लिए छात्रों को गांवों से दूर कस्बों या शहरों में स्वास्थ्य केंद्र हैं और जाने व आने में काफी समय लग जाता है। अभिभावकों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि गांव में आकर इस तरह की जांच करे। बोर्ड कक्षाओं की सालाना परीक्षा में अब महज दो से ढाई माह का समय बाकी है।

21 से आएंगे नौंवी, 11वीं के बच्चे

10 दिसंबर को शिक्षा विभाग ने जो पत्र जारी कर कहा था कि स्कूल सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक ही स्कूल खोले जाएंगे। माता-पिता की अनुमति पूर्व की तरह लेनी होगी। रोजाना छात्रों और अध्यापकों का तापमान जांचा जाएगा, अधिक तापमान होने पर स्कूल में एंट्री नहीं मिलेगी। जबकि नौंवी व 11वीं कक्षा के लिए 21 दिसंबर से स्कूल खोले जाने की योजना बनाई गई है।

8.13 लाख रुपए टैब के लिए बजट मंजूर

सरकार ने करीब 8.13 छात्रों को टैब देने की बात कही है। सरकार ने इसके लिए करीब 362 करोड़ रुपए बजट भी बनाया है। वित्त विभाग से बजट भी मंजूर हो चुका है। टेंडर जितनी जल्दी होंगे, उतनी ही जल्दी यह टैब विद्यार्थियों को मिल सकेंगे।

ग्रुप बनाकर पढ़ाई कराई जाए

कक्षाओं में विद्यार्थियों के ग्रुप बनाकर पढ़ाई कराई जा सकती है। निसंदेह इसके लिए अधिक टीचरों की ज़रुरत होगी। हेडमास्टर व प्रिंसीपल भी अपने सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार आदेश जारी करे। -हरि सिंह रणवा, पूर्व डिप्टी डायरेक्टर शिक्षा विभाग हरियाणा।

जानिए अधिकारी क्या कहते हैं

फिलहाल छह फीसदी से भी कम विद्यार्थी स्कूलों में आ पा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से तालमेल कर ही यह निर्णय लिया गया है कि विद्यार्थियों को चिकित्सक द्वारा जारी पत्र लेकर स्कूल आना है। -डॉ. जे गणेशन, निदेशक, सेकेंडरी शिक्षा विभाग,

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें