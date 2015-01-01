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  • In Kaithal, 7 Persons Were Robbed Of Gold By Spraying Them In The Eye, Three Miscreants Were Wearing Masks.

किसान से दिनदहाड़े लूट:कैथल में आंखों में स्प्रे मारकर व्यक्ति से 7 तोले सोना लूटा, मास्क पहनकर तीन बदमाशों ने की वारदात

कैथल3 घंटे पहले
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फाइल फोटो।
  • गोल्ड लोन चुका घर लौट रहा था किसान

गांव महमूदपुर के पास बाइक सवार 3 बदमाश किसान से सोना के 7 तोले सोने के जेवरात लूटकर फरार हो गए। किसान गोल्ड लोन चुकाकर पत्नी के जेवरात घर ले जा रहा था। महमूदपुर निवासी भूपिंद्र सिंह ने पुलिस शिकायत में बताया कि वह खेती करता है। एक साल पहले पत्नी के 7 तोले सोने के जेवरात गिरवी रखकर फाइनेंस कंपनी से 213973 रुपए का गोल्ड लोन लिया था।

शुक्रवार सुबह साढ़े 10 बजे वह लोन के रुपए चुकाकर जेवरात लेकर बाइक पर घर जा रहा था। 15 मिनट बाद अजीमगढ़ से करीब 700 मीटर आगे लिंक रोड पर महमूदपुर की तरफ पहुंचा तो पीछे से बिना नंबर की एक बाइक पर तीन युवक आए। उन्होंने मुंह पर काले रंग के मास्क लगाए हुए थे। युवकों ने उसे रुकने का इशारा किया तो उसने बाइक रोक ली।

उसी समय एक लड़के ने हाथ में पकड़ी बोतल से उसकी आंखों में स्प्रे मारा और युवक जेवरात लूटकर फरार हो गए। एक-दो मिनट बाद उसे दिखाई दिया लेकिन तब तक युवक फरार हो चुके थे। बदमाश एक सोने का कड़ा, चेन, गले का हार, एक अंगूठी व कानों के दो झुमके लूटकर फरार हो गए। गुहला थाना से एएसआई राजबीर सिंह ने बताया कि अज्ञात के खिलाफ लूट का केस दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है।

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