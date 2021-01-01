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किसान आंदोलन पर गरमाई राजनीति:इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने छोड़ी विधानसभा की सदस्यता, स्पीकर ने स्वीकार किया इस्तीफा

चंडीगढ़28 मिनट पहले
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अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुंरत स्वीकार भी कर लिया गया।  - Dainik Bhaskar
अभय चौटाला ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुंरत स्वीकार भी कर लिया गया। 
  • अभय चौटाला इनेलो से एकमात्र विधायक थे और इस्तीफा देने ट्रैक्टर पर विधानसभा भवन पहुंचे थे

केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के विरोध में और किसानों के समर्थन में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा छोड़ दी है। बुधवार को उन्होंने अपना इस्तीफा स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता को सौंप दिया। अभय चौटाला इनेलो से एकमात्र विधायक थे और इस्तीफा देने ट्रैक्टर पर विधानसभा भवन पहुंचे थे।

इस्तीफा सौंपने से पहले अभय चौटाला ने प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी। बैठक होने के बाद अभय चौटाला हरियाणा विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता को इस्तीफा सौंप दिया, जिसे तुंरत स्वीकार भी कर लिया गया।

बता दें कि इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कृषि कानूनों के विरोध में इस्तीफा देने का ऐलान किया था। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि अगर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए तो वह किसानों के समर्थन में 27 जनवरी को हरियाणा विधानसभा की सदस्‍यता से इस्तीफा दे देंगे।

इसी ऐलान के तहत अभय चौटाला ने बुधवार 27 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। अभय चौटाला ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचने के लिए GST में संशोधन कर सकती है, लेकिन किसानों की मांग होने के बावजूद कृषि कानूनों को रद नहीं किया जा रहा है। सरकार किसानों के साथ गलत कर रही है और मैं इसके खिलाफ हूं।

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