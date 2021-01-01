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इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध:14 जिलों में इंटरनेट पर रोक, 1 दिन के लिए बढ़ाई, सीएम बोले- सेवाएं जल्द शुरू होंगी

राजधानी हरियाणा/अम्बाला3 घंटे पहले
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  • यमुनानगर, पलवल, रेवाड़ी में सेवाएं बहाल

प्रदेश के 14 जिलों में इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध सोमवार शाम 5 बजे तक बढ़ा दिया है। इन जिलों में अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, जींद, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत व झज्जर शामिल है। इन जिलों में वॉइस कॉल को छोड़कर मोबाइल इंटरनेट की सेवा, बल्क एसएमएस व सभी डोंगल सेवाओं को रोका गया है।

हालांकि, पलवल, यमुनानगर, रेवाड़ी में इंटरनेट सेवा रविवार शाम 5 बजे शुरू कर दी गई है। सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन को लेकर एसएमएस, वॉट्सएप, फेसबुक ट्विटर आदि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म्स के जरिए अफवाह व दुष्प्रचार रोकने के लिए यह निर्णय लिया है।

वहीं, सीएम मनोहर लाल ने कहा, ‘26 जनवरी के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, उसके लिए कांग्रेस भी जिम्मेदार है। इन्हीं परिस्थितियों की वजह से इंटरनेट बंद करना पड़ा। इंटरनेट सेवाएं जल्द बहाल होंगी। टोल बंद होने से जो नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई स्थिति सामान्य होने पर होगी।’ सीएम अम्बाला में गृह मंत्री अनिल विज का हालचाल पूछने पहुंचे थे।

अधिकतम 15 दिन बंद कर सकते हैं सेवा

पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी के आधार पर अधिकतम 15 दिनों के लिए किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाएं निलंबित की जा सकती हैं। इनमें मोबाइल इंटरनेट सेवा भी शामिल है। कुछ माह पूर्व तक इंटरनेट सेवा बंद करने को लेकर कोई समयसीमा नहीं थी। पिछले साल कानून में संशोधन कर अधिकतम 15 दिन की समयसीमा तय की थी। इसका नोटिफिकेशन 10 नवंबर को जारी हुआ था।

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