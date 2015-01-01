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विद्यार्थियों के लिए काम की खबर:कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी दे रही है स्पेशल चांस; मौके का फायदा उठाएं और एक दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करें

कुरुक्षेत्र6 मिनट पहले
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कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी द्वारा दिए गए इस मौके से हजारों विद्यार्थियों का बड़ा फायदा होगा। - प्रतीकात्मक तस्वीर
  • यूजी एवं पीजी के विद्यार्थियों को परीक्षा पास/अंकों में वृद्धि करने के लिए स्पेशल मर्सी चांस

कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने अपने हजारों विद्यार्थियों को एक सुनहरा मौका दिया है, जिसको समय रहते लपक लिया जाएगा तो बड़ा फायदा होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आदेशानुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजी एवं पीजी के विद्यार्थियों को परीक्षा पास/अंकों में वृद्धि करने के लिए स्पेशल मर्सी चांस दिया है।

विश्वविद्यालय के लोकसम्पर्क विभाग के उपनिदेशक डॉ. दीपक राय बब्बर ने बताया कि जो विद्यार्थी परीक्षा पास/अंक वृद्धि के सभी मौके खो चुके हैं, वे इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें सभी यूजी एवं पीजी कोर्स, प्रोफेशनल, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स (सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा) शामिल हैं। सत्र 2001 से 2010 के बीच के विद्यार्थी सामान्य परीक्षा शुल्क रूपये 1500 के साथ अतिरिक्त शुल्क 25000 रूपये के साथ परीक्षा फार्म भर सकते है।

सत्र 2011-2012 के विद्यार्थी सामान्य शुल्क रूपये 1500 के साथ अतिरिक्त शुल्क 20000 रूपये के साथ परीक्षा फार्म भर सकते है। इच्छुक विद्यार्थी 1 दिसम्बर 2020 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। परीक्षाएं वर्तमान पाठ्यक्रम कोर्स के अनुरूप आयोजित होंगी। ऑड सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाएं (रिअपीयर, इम्परूवमैंट) फरवरी-मार्च 2021 में आयोजित होंगी। इवन सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षाएं (रिअपीयर, एडिशनल, कम्पार्टमैंट व इम्परूवमैंट) की परीक्षाएं जुलाई-अगस्त 2021 में आयोजित होंगी।

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