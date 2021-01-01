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ध्रुव हेलिकॉप्टर क्रैश:पंचतत्व में विलीन हुए शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा, 5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, जम्मू में हुआ था हादसा

फरीदाबादएक घंटा पहले
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शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह फरीदाबाद लाया गया था।  - Dainik Bhaskar
शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह फरीदाबाद लाया गया था। 
  • हेलिकॉप्टर ध्रुव टेक ऑफ के दौरान तार से टकरा गया था, जिसके कारण हादसा हुआ

ध्रुव हेलिकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषभ शर्मा का हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बुधवार को अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट कर्नल को उनके 5 साल के बेटे ने मुखाग्नि दी। इसके अलावा उनके परिवार में पत्नी और माता-पिता हैं। शहीद का पार्थिव शरीर बुधवार सुबह फरीदाबाद लाया गया था।

पटेल चौक स्थित स्वर्ग आश्रम में शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायक श्रीमती सीमा त्रिखा, भाजपा जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा, तिगांव क्षेत्र के पूर्व विधायक ललित नागर पहुंचे। इसके अलावा उनके परिजनों, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

बता दें कि 25 जनवरी को पठानकोट और कठुआ के बीच भारतीय सेना का हेलिकॉप्टर ध्रुव क्रैश हो गया था। हादसे में फरीदाबाद के सेक्टर 21 निवासी ऋषभ शर्मा शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक, भारतीय सेना का हेलिकॉप्टर ध्रुव टेक ऑफ के दौरान तार से टकरा गया था, जिसके कारण हादसा हुआ।

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