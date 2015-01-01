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लव जेहाद:पानीपत में लव जेहाद का मामला, मुस्लिम युवक के साथ लापता हुई 11वीं की स्टूडेंट

पानीपत36 मिनट पहले
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पानीपत का सिटी थाना।
  • सिटी थाना क्षेत्र की है लड़की, फेसबुक पर हुई थी मुस्लिम लड़के से दोस्ती

पानीपत में लव जेहाद से जुड़ा मामला सामने आया है। 11वीं की छात्रा फेसबुक पर दोस्ती के बाद एक मुस्लिम युवक के साथ लापता हो गई है। छात्रा के पिता ने मुस्लिम युवक और बेटी की सहेली के खिलाफ सिटी थाने में केस दर्ज कराया है। पुलिस युवक और छात्रा की तलाश में लगी है।

लव जेहाद को लेकर देशभर में बवाल मचा हुआ है। कई राज्यों लव जेहाद को रोकने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के बाद से लव जेहाद के मामलों ने तूल पकड़ा है। अब सिटी थाना क्षेत्र की 11वीं की छात्रा के एक मुस्लिम युवक के साथ लापता होने का मामला सामने आया है। पुलिस में दी गई शिकायत के अनुसार 11वीं की छात्रा शुक्रवार को घर से कपड़े लेने की बात कहकर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा।

छात्रा की सहेली से पूछताछ करने पर पता चला कि छात्रा की एक मुस्लिम युवक के साथ फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। यह फेसबुक ID जहीर MK के नाम से है। तीनों को एक पिज्जा कैफे में भी बैठे हुए देखा गया था। पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक और सहेली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। सिटी थाना पुलिस अब सहेली से पूछताछ में लगी है। सहेली से मिले युवक के फोन नंबर की लोकेशन भी ट्रेस की जा रही है।

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