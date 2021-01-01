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घर जाने को निकला, पर पहुंच नहीं पाया:रास्ते में बदमाशों ने तेजधार हथियारों से हमला करके मौत के घाट उतारा, चचेरे भाई ने भागकर बचाई जान

करनालएक घंटा पहले
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घोघड़ीपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरे तो पीछे से बाइक सवार तीन युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। - Dainik Bhaskar
घोघड़ीपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरे तो पीछे से बाइक सवार तीन युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया।
  • बाइक सवार तीन युवकों ने पीछे से हमला किया था, लोगों को देखकर फरार हो गए थे

हरियाणा के करनाल जिले में मंगलवार देर रात एक शख्स की हत्या कर दी गई। वहीं मृतक के चचेरे भाई ने भागकर अपनी जान बचाई। वारदात घोघड़ीपुर फ्लाईओवर के पास अंजाम दी गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।

मृतक के चचेरे भाई ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि हमले में मारे गए युवक का नाम सुशील कुमार है। सुशील और वह दोनों चचेरे भाई हैं और गांव मूनक निवासी हैं। घोघड़ीपुर फाटक के पास सुशील की बिजली के सामान की दुकान है। वह मंगलवार शाम को किसी काम से उसके पास आया था।

हर रोज की तरह दुकान बंद करके सुशील मंगलवार देर रात बाइक पर घर जाने के लिए निकला। वह भी उसके साथ ही घर लौट रहा था। जब वे घोघड़ीपुर फ्लाईओवर से नीचे उतरे तो पीछे से बाइक सवार तीन युवकों ने सुशील पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

इतना मैं संभाल पाता, बाइक अंसतुलित होकर खंभे से टकरा गई। इसके बाद वह खुद कुछ दूर तक भागा। आरोपी भी उसके पीछे आए, लेकिन लोगों को देखकर वे मौके से फरार हो गए। फिर वह लोगों की मदद से सुशील को सिविल अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

इसके बाद उसने घटना की सूचना पुलिस और परिजनों को दी। खबर मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे। अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है कि हमला किसने किया और क्यों किया। वहीं परिजनों का कहना है कि सुशील की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और न ही कोई झगड़ा हुआ था।

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