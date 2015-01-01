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धरा गया मुन्नाभाई:रेवाड़ी में दूसरे की जगह पेपर देता युवक गिरफ्तार; बिहार का रहने वाला है आरोपी

रेवाड़ी15 मिनट पहले
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परीक्षा केंद्र अधीक्षक को शक हुआ तो जांच करने पर पता चला। - प्रतीकात्मक तस्वीर
  • D.L.Ed. का साइंस विषय का पेपर था, परीक्षा केन्द्र अधीक्षक ने दबोचा

हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई D.L.Ed. की परीक्षा में दूसरे अभ्यर्थी के स्थान पर पेपर देते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया है। जिसकी पहचान सरायगढ़ बिहार निवासी सतीश कुमार के रूप में हुई।

पुलिस टीम ने बताया कि 20 नवम्बर को जिसके लिए शहर में विभिन्न परीक्षा केन्द्र बनाए गए थे। एक सेंटर मॉडल टाउन स्थित हिंदू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया था। इसी परीक्षा केन्द्र के अधीक्षक रामसिंह ने निरीक्षण के दौरान एक युवक को दूसरे की जगह परीक्षा देते हुए पकड़ा।

पूछने पर आरोपी ने अपना नाम सतीश कुमार पुत्र सियाराम यादव निवासी सरायगढ़ जिला सुपौल बिहार बताया, जो प्रेम सागर नामक विद्यार्थी की जगह पेपर दे रहा था। थाना मॉडल टाउन पुलिस ने परीक्षा केन्द्र अधीक्षक रामसिंह की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

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