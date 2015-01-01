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प्रदेश सरकार ने 5 आईपीएस के तबादले किए:शशांक पानीपत, नितिका हांसी व लोकेंद्र कैथल के नए एसपी

हरियाणाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 5 आईपीएस अफसरों के ताबदले किए हैं। इनमें 2 जिलों के एसपी बदले गए हैं। वहीं, पानीपत एसपी मनीषा चौधरी की चंडीगढ़ में नियुक्ति के बाद अब कैथल के एसपी शशंक कुमार को एसपी पानीपत लगाया है। लोकेंद्र सिंह को कैथल व नितिका गहलोत को एसपी हांसी नियुक्त किया है। एआईजी एडिमिनिस्ट्रेशन संगीता रानी को एसपी रेलवे लगाया है। उनका मुख्यालय अम्बाला कैंट रहेगा। एसपी रेलवे सुरेंद्र पाल सिंह को एआईजी एडमिनिस्ट्रेशन लगाया है।

ये बदले गए आईपीएस
नाम पहले अब
शशांक एसपी, कैथल एसपी, पानीपत
लोकेंद्र एसपी, हांसी एसपी, कैथल
नितिका डीसीपी, मानेसर एसपी, हांसी

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