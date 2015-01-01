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दबंगई:पानीपत में झगड़े के मामले में बयान देने पर युवक का सिर फाड़ा

पानीपत5 मिनट पहले
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पानीपत का किला थाना।
  • किला थाना क्षेत्र की डाबर कॉलोनी का मामला, तीन भाई हैं आरोपी

पड़ोसियों के झगड़े में पुलिस को बयान देना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपी तीन भाइयों ने युवक पर लाठी-डंडों और ईंट से हमला कर सिर फाड़ दिया। किला पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

डाबर कॉलोनी के राजेश सैनी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व पड़ोसी सुरेंद्र, रविंद्र और रामन के बच्चे उनकी छत पर खेल रहे थे। बच्चों को खेलने से मना करने पर तीनों भाइयों ने मिलकर उनके साथ लाठी-डंडों से पिटाई की। उनकी पत्नी बचाने आई तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। शोर सुनकर पड़ोसी कपिल राणा ने उन्हें आरोपियों से बचाया। अगर कपिल समय पर नहीं पहुंचता तो आरोपी उन्हें जान से मार देते। इस मामले की शिकायत किला पुलिस से की, लेकिन पुलिस ने हलकी धाराओं में मामला निपटा दिया। इस मामले में कपिल राणा ने पुलिस को बयान दिए थे। आरोपी इसी बात से नाराज थे।

अब शुक्रवार रात को कपिल अपना गोदाम बंद करके जैसे ही घर के लिए निकला तो आरोपी तीनों भाइयों ने उसपर हमला कर दिया। कपिल को बचाने के लिए उनका भाई कृष्ण सैनी आया तो उसके साथ भी मारपीट की। कपिल और कृष्ण को सिर व शरीर पर गुम चोटें आई हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है।

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