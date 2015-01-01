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  • Panipat Hit Jewelers In Panipat After A Major Incident, Shot Rupees 15.6 Lakh Jewels And Looted Cash Of 1.5 Lakh

पानीपत में बड़ी वारदात:बाइक को टक्कर मारकर ज्वैलर्स को गिराया, गोली चला 15.6 लाख के गहने और 1.5 लाख की नकदी लूटी

पानीपत19 मिनट पहले
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पानीपत में सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट के आरोपी की तस्वीर।
  • एकता विहार कॉलोनी निवासी राजेश वर्मा ने रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए लेकर साईं मंदिर के पास 11 अक्टूबर को खोली थी दुकान
  • रानी महल के सामने ड्रेन किनारे वाले रास्ते पर दो बाइक पर सवार 4 बदमाशों ने की वारदात

पानीपत में एक सर्राफा व्यापारी को टक्कर मारकर बाइक से गिराने और फिर लगभग 17 लाख रुपए के गहने और नकदी लूट लिए जाने की घटना सामने आई है। घटना ड्रेन किनारे वाले रास्ते पर रानी महल के सामने की है। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। एक स्थान से एक बदमाश का सीसीटीवी फुटेज मिला है। उसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

एकता विहार कॉलोनी निवासी राजेश वर्मा ने बताया कि उसकी 4 साल से ज्वैलर्स की शॉप थी। रिश्तेदारों से 10 लाख रुपए लेकर उसने साईं मंदिर के पास 11 अक्टूबर को नई दुकान खोली थी। दुकान नई होने के कारण वह सारे गहने रात को घर ले जाते थे। गुरुवार रात को भी वह दुकान में रखे 300 ग्राम सोने के गहने और डेढ़ लाख रुपए कैश लेकर बेटे श्याम के साथ बाइक पर घर के लिए निकला था। गहने और कैश थैले में थे, जो बीच में सीट पर रखा हुआ था।

उसके ऊपर सब्जी की पॉलीथिन और टिफिन का बैग था। रानी महल के सामने पीछे से बाइक वाले ने टक्कर मारी। राजेश और उसका बेटा गिर गए। इसके बाद गुस्से में आकर राजेश के बेटे ने एक बदमाश के दो थप्पड़ मार दिए, लेकिन बदमाश पिस्तौल निकालकर हवाई फायर किया। दूसरे बदमाश ने भी पिस्तौल तान दी और गोली मारने की धमकी देने गला। तभी दूसरी बाइक पर उनके दो साथी और आ पहुंचे।

बदमाश कहने लगे कि इसको गोली मार। टिफिन बैग और सब्जी की पॉलीथिन न छीनकर बदमाश ने सिर्फ गहनों और कैश से भरा बैग छीना। बोले इधर से जल्दी भाग, नहीं तो गोली मारेंगे। सर्राफा कारोबार बाप-बेटा बाइक में चाबी लगी छोड़कर पैदल ही छोटूराम चौक की तरफ भागे। करीब 150 मीटर दूर एक घर के गेट पर खड़े होकर फोन से भाई नरेश और पुलिस को वारदात की सूचना दी। तभी तुरंत पुलिस आ पहुंची। तब तक बदमाश अपनी दोनों बाइक पर भाग गए।

ग्राहकों का था सोना, भाई ने दिया था कैश
राजेश ने बताया कि 300 ग्राम में कुछ सोना गहकों का था। ऊझा रोड पर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी के लिए 100 ग्राम सोने के गहने बनवाए थे, जो तैयार हो चुके थे। बाकी कुछ गलाया हुआ सोना था। सोमवार को उसे दिल्ली जाकर माल लेकर आना था। उसके भाई नरेश प्रॉपर्टी का काम करता है। गुरुवार को ही नरेश दुकान पर कुछ रुपए रखकर गया था। डीएसपी हेडक्वार्टर सतीश कुमार वत्स ने बताया कि राजेश की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है। किला पुलिस के साथ सीआईए टीमें बदमाशों की तलाश में जुटी हैं। जल्द ही वारदात का खुलासा किया जाएगा।

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