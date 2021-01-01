पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • People From Nearby Villages Rushed To Evacuate The Highway, Said The Protest Is Taking Place, The Farmers Refuse

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

42 गांवों की महापंचायत:हाईवे खाली कराने पहुंचे नजदीकी गांवों के लोग, बोले- तकलीफ दे रहा धरना, किसानों का इनकार

रेवाड़ी, खेड़ा बॉर्डर10 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
रेवाड़ी| खेड़ा बॉर्डर पर महापंचायत करते 42 गांवों के ग्रामीण। - Dainik Bhaskar
रेवाड़ी| खेड़ा बॉर्डर पर महापंचायत करते 42 गांवों के ग्रामीण।
  • डीसी से मिलने के लिए ग्रामीणों ने 11 लोगों की कमेटी बनाई
  • आंदोलनकारी बोले- हमें खालिस्तानी बताने वालों से कोई बात नहीं करेंगे

अजय भाटिया दिल्ली-जयपुर हाईवे के खेड़ा-शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे आंदोलनकारियों को हटाने के लिए स्थानीय लोग और पेट्रोल पंप संचालक मशक्कत कर रहे हैं, मगर किसान डटे हैं। 24 घंटे का अल्टीमेटम देने वाले ग्रामीण और पेट्रोल पंप संचालकों ने रविवार को महापंचायत की। आंदोलनकारियों के पास बातचीत का प्रस्ताव भेजा, मगर उन्होंने वार्ता को खारिज कर दिया।

आंदोलनकारियों ने कहा कि हमें खालिस्तानी बताने वालों से बातचीत नहीं करना चाहते। ग्रामीण 2 घंटे तक धरने पर बैठे रहे, मगर समाधान नहीं निकला। आखिर सोमवार को रेवाड़ी डीसी से मुलाकात के बाद आगे की रणनीति तैयार करने के निर्णय के साथ ग्रामीण वापस लौट गए। 4 बार पंचायतें कर ग्रामीण प्रदर्शनकारियों से बात करने जा चुके हैं, मगर हल नहीं निकला। सेामवार को तीसरी बार रेवाड़ी डीसी समेत पुलिस प्रशासन से बातचीत के लिए 11 लोगों की कमेटी बनाई गई है।

हाईवे न खुला तो तेल डिपो की तालाबंदी करेंगे ग्रामीण

हरियाणा-राजस्थान के बॉर्डर पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। बॉर्डर से लगते 84 गांवों ने महापंचायत में फैसला किया कि हाईवे बंद होने से कारोबार प्रभावित हो रहा है। सोमवार को हाईवे न खोला गया तो रेवाड़ी तेल डिपो की तालाबंदी कर हरियाणा-राजस्थान के 10 जिलों की ईंधन सप्लाई बंद करेंगे।

तर्क, 120 पेट्रोल पंप बंद, ढाबे, दुकानें और उद्योग भी प्रभावित

किसान संगठन 13 दिसंबर से दिल्ली-जयपुर हाईवे पर बैठे हैं। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के प्रधान अनिल पप्पू समेत अन्य ने कहा कि खेतों में फसल बर्बाद हो रही है। दुकानें बंद हैं, ढाबे भी ठप हो गए हैं। आसपास की औद्योगिक इकाइयों पर असर पड़ा है। खेड़ा से धारूहेड़ा तक करीब 120 पेट्रोल पंपों पर काम बिल्कुल बंद पड़ा है। हर पंप पर 20-30 कर्मचारी काम करते हैं, जिनके सामने रोजी रोटी का संकट है।

बदले तेवर, पहले दिल्ली, अब हाईवे पर अड़े किसान

साहबी पुल के निकट एनएच-48 से धरने को अल्टीमेटम देकर उठवा दिया था। एनएच-71 का गंगायचा टोल पुलिस ने खाली कराया, मगर खेड़ा मोर्चा चुनौती बना है। पहले किसान दिल्ली जाने की बात कहते थे, अब तेवर बदलते हुए कहते कानून रद्द होने तक किसी भी सूरत में हाईवे नहीं छोड़ेंगे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser