पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Haryana
  • Protest By Stakeholders Across The State To Protest The Imposition Of Two Per Cent Tax By Haryana Government

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

आढ़तियों की दो टूक:दो फीसदी टैक्स लगाने के विरोध में प्रदेशभर में किए गए विरोध प्रदर्शन; मंडियों को बंद करने की दी चेतावनी

फरीदाबाद30 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
प्रदेश भर के विभिन्न जिलों के आढ़ती विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए फरीदाबाद पहुंचे।
  • एक दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए प्रदेश की मंडियों को बंद करने का अल्टीमेटम दिया

हरियाणा सरकार द्वारा फल व सब्जियों पर दो फीसदी मंडी टैक्स लगाए जाने के विरोध में शनिवार को प्रदेशभर के आढ़तियों ने विरोध प्रदर्शन किए। फरीदाबाद जिले की डबुआ सब्जी मंडी में बैठक कर आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल हरियाणा प्रदेश सब्जी मंडी एसेासिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि नवंबर के आखिर तक सरकार टैक्स वापस नहीं लेती है तो एक दिसंबर से अनिश्चित काल के लिए प्रदेश की मंडियों को बंद कर दिया जाएगा।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने मंडियों में फल व सब्जी पर दो फीसदी टैक्स लगा दिया है, जबकि मंडियों के बाहर व्यापार करने में कोई टैक्स नहीं है। पदाधिकारियों का कहना है कि टैक्स लगाने से वह बाहर के व्यापारियों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे। बाहर के व्यापारी मंडी के व्यापारियों पर भारी पड़ रहे हैं। इससे उनका काम धंधा भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए शनिवार को प्रदेशभर के आढ़ती डबुआ मंडी पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया।

इसमें फरीदाबाद, पलवल के अलावा फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, कैथल, दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़, जींद, अंबाला, यमुनानगर आदि जिलों के आढ़ती शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन में मंडी एसोसिएशन के प्रधान रणवीर पहलवान, महासचिव उदयवीर सैनी, सचिव वीरेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष राजकुमार पोसवाल, चैयरमैन हरवंशलाल बांगा, राजकुमार आहूजा व हरियाणा प्रदेश युवा विंग के प्रधान आशीष पारूथी आदि भी शामिल थे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंमहाराष्ट्र, केरल और दिल्ली समेत 5 राज्यों में ही 54% एक्टिव केस, कुल 4.40 लाख मरीजों का चल रहा इलाज - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें