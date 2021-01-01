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एक और किसान की मौत:टिकरी बाॅर्डर पर पंजाब के किसान ने दम तोड़ा, मौत की असल स्पष्ट नहीं

बहादुरगढ़11 मिनट पहले
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कृषि कानूनों को लेकर पिछले लंबे समय से धरना दे रहे संगरूर के 38 वर्षीय किसान आशु की माैत हाे गई। मौत की असल वजह क्या रही यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। हृदयघात होने की आशंका जताई जा रही है। पंजाब के संगरूर जिले के गांव बीरकलां का रहने वाला आशु धरनारत किसानों में शामिल था।

वह कई दिनों से बहादुरगढ़ में नया गांव चौक के नजदीक किसान जत्थे के साथ ठहरा था। रात को खाना खाकर सो गया, लेकिन सुबह नहीं उठा। काफी देर तक वह नहीं जागा तो साथी किसानों को शंका हुई। इसके बाद किसान उसे नागरिक अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मौत की पुष्टि कर दी। परिजनों के बयान पर शव का पोस्टमार्टम होगा। गौरतलब है कि टिकरी बाॅर्डर आंदोलन से जुड़े 26 किसानों की अलग-अलग कारणों से मौत हो चुकी है।

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