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  • SMS And Internet Services Will Remain Closed In 3 Districts Of Haryana Till 5 Pm, Government Released High Alert

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ट्रैक्टर परेड में किसानों का बवाल:सोनीपत, पलवल और झज्जर में SMS और इंटरनेट सेवाएं शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी

चंडीगढ़35 मिनट पहले
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तीनों जिलों में इंटरनेट व SMS सेवाएं बंद रहेंगी। केवल वॉइस कॉल कर सकते हैं। - Dainik Bhaskar
तीनों जिलों में इंटरनेट व SMS सेवाएं बंद रहेंगी। केवल वॉइस कॉल कर सकते हैं।
  • अफवाहों और गलत सूचना फैलने से रोकने के लिए सर्विस बंद की गई है

26 जनवरी को दिल्ली में किसानों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर बवाल काटा। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। कई जगह किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़पें हुईं। इसके चलते हरियाणा सरकार ने प्रदेश में हाईअलर्ट जारी कर दिया है। वहीं देर रात एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत दिल्ली से सटे 3 जिलों सोनीपत, पलवल और झज्जर में टेलीकॉम सर्विस बंद कर दी गई है।

हरियाणा के गृह सचिव राजीव अरोड़ा ने आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक, इन तीनों जिलों में इंटरनेट व SMS सेवाएं बंद रहेंगी। केवल वॉइस कॉल कर सकते हैं। शाम 5 बजे तक सर्विस बंद रहेगी। अफवाहों और गलत सूचना फैलने से रोकने के लिए सर्विस बंद की गई है।

बता दें कि मंगलवार को दिल्ली में हुई हिंसक घटनाओं को देखते हुए हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (DGP) मनोज यादव ने प्रदेश में हाईअलर्ट जारी कर दिया था। उन्होंने जिला पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। दंगाइयों व उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के लिए कहा गया है।

संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स लगा दी गई है। पुलिस का खुफिया तंत्र भी स्थिति पर नजर रखे हुए है। क्योंकि पुलिस अब किसी तरह का कोई जोखिम नहीं लेगी। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी।

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