दैनिक भास्कर Jun 05, 2020, 07:49 PM IST

पानीपत. भारतीय जनता पार्टी की नेत्री सोनाली फोगाट यूं तो टिकटॉक पर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं लेकिन शुक्रवार को वे थप्पड़ कांड से ट्वीटर पर भी ट्रैंड कर गई। उनका वीडियो ट्वीटर पर जोरदार तरीके से शेयर किया गया, जिसके चलते ट्वीटर के टॉप ट्रैंड में है। सोनाली फोगाट की सोशल मीडिया पर कड़े शब्दों में निंदा की जा रही है। इससे कहीं न कहीं उनकी पार्टी तक बैकफुट पर आ गई है।

ट्वीटर पर कुछ ऐसे किए जा रहे हैं कमेंट..

सोनाली फोगाट टिकटॉक स्टार है, कुछ लोग कह रहे हैं कहीं वो नया टिकटॉक तो नही ंबना रही थी

#SonaliPhogat planning to upload this on #Tiktok 😂😝😜😅. @BJP4India please give her some training. She is going out of control. 😂😜 pic.twitter.com/3vQxDFxm7R