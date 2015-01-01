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  • The Entire Haryana Air Was Contaminated, AQI 552 In Fatehabad, Crop Residues Burnt 133 Places In Two Days

सांसों पर इमरजेंसी:पूरे हरियाणा की हवा दूषित हुई, फतेहाबाद में एक्यूआई 552 पर, दो दिन में 133 जगह जले फसल अवशेष

हरियाणाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

प्रदेश में प्रदूषण से पूरे हरियाणा की हवा खराब हो चुकी है। अब खुले में सांस लेने में भी लोगों को दिक्कत होने लगी है। गुरुवार को फतेहाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 552 दर्ज किया गया। यह प्रदूषण का बेहद गंभीर व इमरजेंसी स्तर है। 9 जिलों में यह 400 के ऊपर गंभीर स्तर पर पहुंचा। 8 जिलों में यह 300 से ऊपर रहा।

इसे बहुत खराब माना जाता है। 3 जिलों में एक्यूआई 200 से अधिक रहा। जो प्रदूषण का खराब स्तर है। अभी यह और बढ़ सकता है, क्योंकि पिछले 24 घंटे में 111 जगह पराली या अन्य फसल अवशेष जलाए गए हैं। बुधवार को 122 जगह फसल अवशेष जले थे। 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक राज्य में 6692 जगह फसल अवशेष जलाए जा चुके हैं।

किस जिले में कितना एक्यूआई

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