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  • The Exam For The Recruitment Of Village Secretary Will Be Held From December 25 To 27, From November 14, You Can Download The Admit Card

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एग्जाम शेड्यूल जारी:ग्राम सचिव की भर्ती के लिए परीक्षा 25 से 27 दिसंबर तक होगी,14 नवंबर से डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

हरियाणाएक घंटा पहले
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फाइल फोटो।

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) ने विकास एवं पंचायत विभाग में ग्राम सचिवों की भर्ती के लिए शेड्यूल जारी किया है। परीक्षा 25 से 27 दिसंबर तक दो पारियों में (सुबह 10:30 से 12 बजे और दोपहर 3 से 4:30 तक) होगी।

परीक्षा ओएमआर शीट पर होगी। अभ्यर्थी 14 नवंबर से एचएसएससी की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। भर्ती के लिए पिछले साल आवेदन मांगे गए थे। 697 पदों के लिए 672401 आवेदन आए हैं। यानी एक पद के लिए 964 लाइन में हैं।

आयोग ने जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट, तबला प्लेयर, अकाउंटेंट एमसी व जूनियर इंजीनियर के ईबीपीजी ग्रुप का परिणाम जारी किया है। पुलिस समेत कई अन्य भर्तियों के लिए भी विज्ञापन जल्द जारी होगा।

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