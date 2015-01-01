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  • What Action Was Taken Against The One Who Worked As Sarpanch In Place Of Daughter in law?

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हाईकोर्ट ने भिवानी एसपी से मांगा जवाब:पुत्रवधू की जगह सरपंच का काम करने वाले पर क्या कार्रवाई की?

चंडीगढ़42 मिनट पहले
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
  • खरीद सेंटर से सरसों न पहुंचने का मामला, ड्राइवर पर हुआ था धोखाधड़ी का केस दर्ज

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी की अंतरिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए मामले में पुत्रवधू की जगह सरपंच का काम करने वाले शिकायतकर्ता की भूमिका की भी जांच के आदेश दिए हैं। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान ने भिवानी के एसपी से पूछा कि पुत्रवधू की जगह सरपंच का काम करने वाले पर क्या कार्रवाई की गई।

भिवानी के जुई कलां थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस में आरोपी धर्मेंद्र सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर कर कहा कि शिकायतकर्ता रामकिशन ने खुद की लापरवाही छिपाने के लिए उसे फंसाया है। याचिका में कहा गया कि रामकिशन की पुत्रवधू राजेश कुमारी गांव की सरपंच है। सरसों की फसल की खरीद के लिए गांव के स्कूल को सब सेंटर बनाया था।

सरपंच को लेबर का काम व खरीद की देखरेख का काम दिया था। रामकिशन अपनी पुत्रवधू की जगह काम देख रहा था। इसी दौरान स्टॉक में कमी पाई गई। आरोप लगाया गया कि ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र सब सेंटर से सरसों के 320 थैले लेकर बरवाला गया था, लेकिन वहां नहीं पहुंचे। रामकिशन की शिकायत पर पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था।

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