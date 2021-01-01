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कुंडली बॉर्डर:मोबाइल इंटरनेट बंद हुआ तो किसान ट्रॉलियों में लगाने लगे टीवी और डिश

हरियाणा, कुंडली बॉर्डर11 मिनट पहलेलेखक: जितेंद्र बूरा
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कुंडली बॉर्डर पर ट्रॉली में लगी एलईडी पर खबरें देखते किसान। - Dainik Bhaskar
कुंडली बॉर्डर पर ट्रॉली में लगी एलईडी पर खबरें देखते किसान।
  • हरियाणा-पंजाब से दिनभर में पहुंचीं 500 महिलाएं
  • जींद, सोनीपत, पानीपत व अन्य क्षेत्र से 800 ट्रैक्टरों में पहुंचे किसान

छुट्‌टी के दिन रविवार को आंदोलन मेले में बदल गया।। हरियाणा के गांवों के अलावा पंजाब से भी 500 से अधिक महिलाएं अलग-अलग जत्थों में बच्चों के साथ पहुंची। सोनीपत के करीब 28, पानीपत के करीब 23 व जींद के करीब 17 गांवों के किसानों का जत्था ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगाकर पूरे जोश में यहां पहुंचा। 800 के करीब ट्रैक्टरों व अन्य वाहनों में किसान पहुंचे।

गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की तैयारी के बीच उनके भावुक होकर आंसुओं वाले पोस्टर वायरल हो रहे हैं। वहीं, महिलाएं भी लेकर पहुंच रही हैं। अब हरियाणा की भागीदारी बढ़ गई है। पंजाब फतेहगढ़ साहिब से 27 महिलाओं का जत्था बच्चों के साथ कुंडली बॉर्डर पर पहुंचा। महिला गुरुपेंदर कौर ने कहा कि ट्रांसपोर्ट की दिक्कत थी, लेकिन महिलाओं ने रुपए इकट्‌ठे करके बस लेकर आई। वे पहली बार आई हैं।

पहले गांव से किसान ट्रैक्टर-ट्राॅली लेकर आए हैं। अब वे पहुंची हैं, कई दिन तक यहीं रहकर लंगर सेवा में भागीदारी देंगी। हरजीत कौर ने बताया कि खबरों से 26 जनवरी के बाद डराने जैसा माहौल बना है, लेकिन किसान कृषि कानूनों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में गांव-गांव मुनादी हो रही है। वापस गए लोग भी लौट रहे हैं।

आंदोलन में आपराधिक वारदात न हो, इसके अंदेशे में सरकार ने मोबाइल इंटरनेट सेवाएं पिछले पांच दिन से बंद की हुई हैं। अब किसान सूचनाएं पाने के लिए फोन कॉल के साथ टीवी और डिश लगाने लगे हैं। कई ट्रैक्टर-ट्राॅली में डिश टीवी लगे हैं। किसान गुरविंद्र सिंह ने कहा कि छोटा टीवी खरीदकर लाए हैं।

आसपास डटे किसान भी देखने आ जाते हैं

यहां आसपास क्षेत्र में आपसी रजामंदी से किसानों ने ब्राडबैंड के पासवर्ड भी लिए हैं। वहीं कई ने अपने ब्रांडबैंड कनेक्शन को बिना पासवर्ड के चला रखा है। अब पंचायतें कर इकट्‌ठे होकर पहुंच रहे किसानखापों और गांव-गांव में पंचायतें होने के बाद ट्रैक्टरों और अन्य वाहनों में भी किसान काफिलों में अब आंदोलन में पहुंच रहे हैं।

पानीपत के कुटानी, उग्राखेड़ी, निंबरी, जींद जिले के खरखरामजी, गांगोली, गोहाना व सोनीपत जिले के के बढ़खालसा, राई व अन्य क्षेत्र से किसान ट्रैक्टर ट्रालियों में राशन तक लेकर आए। आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर कुछ दिन पहले तक पंजाब-हरियाणा भाईचारा एकता के नारे सुनाई देते थे। अब पंजाब, हरियाणा, यूपी किसान-मजदूर भाईचारा एकता के नारे लग रहे हैं।

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