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तस्करी के खिलाफ कार्रवाई:सीआईए ने नूंह में पकड़ी 945 पेटी अवैध देसी शराब, कैंटर में भरकर ले जा रहा था राजस्थान

नूंह9 मिनट पहले
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पुलिस ने शराब के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई।
  • सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाका लगाकर पकड़ी अवैध शराब
  • नूंह से होते हुए अलवर के रास्ते राजस्थान ले जाई रही थीं खेप

हरियाणा के नूंह जिले में शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस टीम ने कैंटर में भरकर ले जाई जा रही अवैध देसी शराब पकड़ी है। दिल्ली-अलवर रोड पर स्थित शहीदी पार्क के पास नाका लगाकर 945 पेटी (11522.5 बोतल) शराब की जब्त की गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

नूंह एसपी नरेंद्र बिजारनिया द्वारा जिलेभर में चलाए जा रहे अवैध शराब अभियान के तहत नूंह सीआईए प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने यह कार्रवाई की है। सीआईए प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि अनिल कुमार पुत्र सतवीर निवासी इंडरी शराब ठेकेदारों के साथ मिलकर अवैध शराब तस्करी का धंधा करता है। खबर मिली थी कि 5 नवंबर की रात को वह कैंटर में भरकर अवैध शराब हरियाणा से राजस्थान लेकर जाएगा।

कार्रवाई करते हुए एएसआई मुकेश कुमार के नेतृत्व में टीम गठित करके दिल्ली-अलवर रोड पर शहीदी पार्क के पास नाकाबंदी कर दी। इस दौरान हरियाणा नंबर के एक कैंटर को रोका गया। तलाशी ली गई तो वाहन से अवैध शराब की पेटियां बरामद हुईं। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तुरंत कैंटर चालक को दबोच लिया। मामले में पुलिस ने आरोपी अनिल कुमार समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर किया है।

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