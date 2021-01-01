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निगेटिव न्यूज:तीन दिन से लापता व्यक्ति का शव तालाब में मिला

अलेवा5 घंटे पहले
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  • पुलिस ने शव को गोताखोरों की मदद से निकलवाया

संडील गांव में 3 दिनों से लापता 45 वर्षीय सतीश का शव रविवार को उसके घर से थोड़ी दूर पर स्थित तालाब से बरामद हुआ है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकाला। इसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। पुलिस का कहना है कि युवक की मौत कैसे हुई है।

इसका पता पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा और पुलिस फिर उसी के आधार पर कार्रवाई करेगी। संडील गांव का सतीश 28 जनवरी शाम को घर से लापता हो गया था। इसके बाद 29 जनवरी को संडील निवासी सुनील दत्त ने अपने भाई के लापता होने की शिकायत दी।

रविवार सुबह ग्रामीणों को तालाब में एक डेडबॉडी दिखाई दी और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इस पर अलेवा थाना प्रभारी रामकुमार दहिया व नगूरां चौकी प्रभारी महेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने गोताखोर को बुलाकर शव को तालाब से बाहर निकाला तो ग्रामीणों व परिजनों ने शव की शिनाख्त सतीश के तौर पर की है।

शव पर नहीं मिला चोट का कोई निशान

मृतक के शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं मिला है। शव का चिकित्सकों के बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। रामकुमार दहिया, थाना प्रभारी अलेवा।

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