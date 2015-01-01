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शिशु मृत्यु दर:हर माह 15 महिलाओं की हो रही घर पर डिलीवरी, चार नवजात की हो रही मौत

जींद2 मिनट पहले
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जींद के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे मरीजों की लगी लाइन
  • सरकारी अभियान के बावजूद घर पर हो रही डिलीवरी से बढ़ रहा खतरा, गर्भवती में पोषण और इलाज की कमी भी कारण
  • जागरूकता का अभाव : 3 माह में कुल 2993 में से 46 महिलाओं की घर पर हुई डिलीवरी, 12 नवजातों की मौत

जिले में डिलीवरी के दौरान शिशु की होने वाली मौत के मामले अब भी सामने आ रहे हैं। पिछले 3 माह की बात करे तो जिला में डिलीवरी के दौरान 12 शिशुओं की मौत हो गई है। हर माह 15 डिलीवरी घर पर हो रही है और चार बच्चों की जान जा रही है। इसका बड़ा कारण जिला में पिछले 3 महीनों में 46 महिलाओं घर पर हुई डिलीवरी हैं। जबकि सरकार ने घर पर डिलीवरी कराने पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है।

इसके बाद भी ग्रामीण एरिया में महिलाओं की डिलीवरी घर पर ही करा दी जाती है। इसके चलते डिलीवरी के दौरान महिला व पैदा होने वाले नवजात की जान पर खतरा बना रहता है। क्योंकि डिलीवरी के लिए कोई प्रशिक्षित स्टॉफ नहीं होता। डिलीवरी के दौरान शिशु को होने वाली किसी प्रकार की दिक्कत पर जरूरी संसाधन व अन्य व्यवस्था न होना है। इसी के कारण घर होने वाली डिलीवरी में यदि शिशु को थोड़ी सी भी दिक्कत हो जाती है तो उसे समय पर उपचार नहीं मिल पाता।

ये खतरनाक है: पीएचसी सीएचसी तक में डिलीवरी की व्यवस्था, फिर भी घर पर हो रही

जिला में पिछले 3 माह में 46 महिलाओं की घर पर ही डिलीवरी हुई। जिन महिलाओं की घर पर डिलीवरी हुई वे सभी गांवों में रहने वाली हैं। ये सब हालात तब हैं जब जिला भर में पीएचसी से लेकर सीएचसी, सब डिवीजन अस्पतालों व सिविल अस्पताल में महिलाओं की डिलीवरी के लिए पुख्ता प्रबंध हैं। सरकार द्वारा काफी बजट महिलाओं को डिलीवरी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो इसके लिए सुविधाएं प्रदान करने पर खर्च किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी जागरूकता के अभाव में कुछ ग्रामीणों द्वारा महिलाओं की घर पर ही डिलीवरी करा दी जाती है।

घर पर न हो डिलीवरी इसको लेकर उठाए जरूरी कदम

महिलाओं की अस्पताल में डिलीवरी हो, इसके लिए उठाए जाएंगे। घर पर डिलीवरी से जच्चा व बच्चा दोनों को खतरा होता है। सरकारी अस्पतालों सुविधाएं मुहैया करवाई हुई हैं। डा. मंजीत सिंह, सिविल सर्जन जींद।

एक्सपर्ट व्यू अस्पताल में ही करानी चाहिए डिलीवरी

डिलीवरी के दौरान जच्चा-बच्चा को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए अस्पताल में डिलीवरी करानी चाहिए। घर पर डिलीवरी के दौरान नवजात को यदि थोड़ी सी भी दिक्कत होती हैं तो उसके बचाव के लिए किसी प्रकार की कई व्यवस्था नहीं होती। जबकि अस्पताल में नवजातों के लिए एसएनसीयू वार्ड की व्यवस्था है। -डॉ. आरएस पूनिया, बाल रोग विशेषज्ञ एवं डिप्टी सिविल सर्जन जींद।

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