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मामला अटका:वन विभाग की एनओसी न मिलने से अटकी 21 किलोमीटर लंबी राजा की गोहर का टेंडर

जींद2 घंटे पहले
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  • निर्माण के लिए टेक्निकल बिड हो चुकी है ओपन, वन विभाग की एनओसी मिलने के बाद ओपन होगी फाइनेंशियल बिड

राजा की गोहर की जगह सड़क बनाने के लिए चल रही टेंडर प्रक्रिया वन विभाग की एनओसी न मिलने के कारण एक बार फिर से अटक गई है। एनओसी के लिए वन विभाग द्वारा फाइल केंद्रीय वन मंत्रालय को भेजी गई है। वहां से एनओसी मिलने के बाद ही सड़क निर्माण के लिए जारी किए गए टेंडर की फाइनेंशियल बिड खुलेगी। हालांकि कई दिन पहले ही टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है। उम्मीद है कि फरवरी में वन विभाग की एनओसी मिल जाएगी और उसके बाद टेंडर अलाॅट हो पाएगा।

बता दें कि राजा की गोहर पर सड़क बनाने की एवज में करीब 10 हजार पेड़ काटे जाने हैं। इसके लिए वन विभाग ने 7 एकड़ जमीन पीडब्ल्यूडी से मांगी है। पीडब्ल्यूडी ने इस पर सीआरएस यूनिवर्सिटी के पास 7 एकड़ जमीन वन विभााग को ऑफर की है लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद वन विभाग इस जमीन को लेने के लिए आगे नहीं आया है। इसके लिए अब केंद्रीय वन मंत्रालय से मंजूरी मांगी हुई है।

कम होगी दूरी: 18 फीट चौड़ी बनेगी सड़क, 12 गांवों से होकर निकलेगी

राजा की गोहर की जगह पीडब्ल्यूडी द्वारा जो सड़क बनाई जाएगी वह 21 किलोमीटर लंबी और18 फीट चौड़ी होगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने नवंबर में 19 करोड़ का टेंडर जारी किया था।

यह सड़क जिले के किशनपुरा, बिरौली, शामलोखुर्द, खिमाखेड़ी, शामलोकलां, फतेहगढ़, लिजवाना खुर्द, लिजवाना कलां व हथवाला गांव से होकर किलाजफरगढ़ गांव में बैंसी को जाने वाली सड़क से मिलेगी। इसके बनने के बाद जिले की सीमा में राजा की गोहर की जगह सड़क बनाने का पूरा हो जाएगा। किलाजफरगढ़ से लेकर रोहतक जिले की सीमा तक पहले ही 18 फीट चौड़ी सड़क बनी हुई है।

एनओसी के लिए लटकी फाइनेंसियल बिड

राजा की गोहर की जगह 21 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया हुआ है। इसकी टेक्निकल बिड ओपन हो चुकी है। अब फाइनेंशियल बिड वन विभाग की एनओसी मिलने के बाद ही ओपन होगी। तब तक टेंडर प्रक्रिया रुकी रहेगी। उम्मीद है कि जल्द ही वन विभाग की एनओसी मिल जाएगी। नवनीत नैन, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी जींद।

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