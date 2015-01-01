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कोरोना संक्रमण:4 छात्र, कॉलेज की स्टाफ सदस्य सहित 81 पॉजिटिव, सफीदों निवासी बुजुर्ग की मौत

जींदएक घंटा पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लगातार चौथे दिन भी 2 स्कूलों में विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए। शुक्रवार को एक कॉलेज के स्टाफ सदस्य भी कोरोना संक्रमित पाई गई। शुक्रवार को जिले में कुल 81 पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें 4 विद्यार्थी, एक कॉलेज स्टाफ सदस्य भी शामिल हैं। जिले में अब तक कुल 53 विद्यार्थी व 12 टीचर कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। जिले में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3635 हो गई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 3716 हो गई है। वहीं शुक्रवार को सफीदों के 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना से 66 लोगों की जान जा चुकी है।

शुक्रवार को भी सफीदों उपमंडल के गांव मुआना के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के तीन छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा एसडी गर्ल्स कॉलेज के स्टाफ सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव आई है। इसी प्रकार से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय जींद का एक छात्र भी कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं शुक्रवार को सफीदों निवासी 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। वह हार्ट पेशेंट था और उसकी सर्जरी भी हो चुकी थी। हाल ही में वह कोरोना पॉजिटिव भी मिला था। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग उसका नाम का पता कर रहा है।

सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 30 नवंबर तक सभी राजकीय/प्राइवेट विद्यालयों को बंद करने बारे निर्देश जारी किए हैं। यह पत्र सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला परियोजना समन्वक, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी और विद्यालय मुखिया/प्रभारी को जारी किया गया है। पत्र के अनुसार कहा गया है कि कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी तथा प्राइवेट विद्यालयों को विद्यार्थियों और अध्यापकों के लिए 30 नवंबर तक बंद रखा जाए।

स्कूलों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए विभाग ने 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। इस पत्र की काॅपी सभी स्कूलों को भेज दी गई है और निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। यदि कोई पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई की जाएगी। सुशील जैन, बीईओ, जींद।

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