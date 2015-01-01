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सुविधा:कृषि ऋण डिफाॅल्टरों का एकमुश्त राशि जमा कराने पर 50% ब्याज होगा माफ

जींद34 मिनट पहले
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जिले के किसानों ने कृषि से संबंधित कार्यों के लिए द जींद जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति से ऋण लिया हुआ है। 4487 ऐसे किसान हैं जो ऋण नहीं भर रहे हैं। इन्हें बैंक की तरफ से डिफाॅल्टर घोषित किया हुआ है। इन 4487 लोगों पर 163 करोड़ 72 हजार रुपए बकाया है। अब सरकार ने इन किसानों को दीपावली से पहले राहत देते हुए एकमुश्त राशि जमा करवाने पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी दी है। यही नहीं अब तक लगी पेनाल्टी भी पूरी माफ की जाएगी।

ऐसे में यदि यह सभी 4487 किसान राशि जमा करवाते हैं तो इन्हें 4491.55 लाख रुपए ब्याज पर छूट मिलेगी, जबकि पेनाल्टी की 894.27 लाख रुपए पूरे माफ होंगे। जिले में सबसे ज्यादा डिफाॅल्टर नरवाना में 1183 लोग हैं। इन पर ही 40 करोड़ 69 लाख 59 हजार रुपए बकाया है। अब एकमुश्त राशि जमा कराकर ये लोग 50 प्रतिशत ब्याज माफी पा सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर रखी गई है।

हरियाणा सरकार ने द जींद जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक समिति जींद के डिफाॅल्टर उपभोक्ताओं को 30 सितंबर तक अतिदेय राशि का ब्याज पर 50 प्रतिशत और जुर्माना राशि पर शत-प्रतिशत छूट दी गई है। जो भी ऋणी व्यक्ति इस योजना का लाभ लेना चाहता है, वह 31 दिसंबर तक बैंक में जाकर अपने खाते का पूरा हिसाब कराने के बाद एकमुश्त राशि जमा करवा सकता है। 31 दिसंबर के बाद ब्याज माफी में कोई छूट नहीं मिलेगी। ऐसे में संबंधित लोग अपने संबंधित बैंक में जाकर अपनी ऋण राशि जमाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा समय पर ऋण की अदायगी करने वाले को दी जा रही ब्याज माफी की स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है।

सरकार की तरफ से स्कीम लागू की गई है, जिसके तहत एकमुश्त राशि जमा कराने पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी दी गई है। इसके अलावा जुर्माना राशि पर शत-प्रतिशत की छूट दी गई है। संबंधित लोग अपने-अपने नजदीकी बैंक में जाकर राशि जमा कराए और योजना का लाभ उठाएं।

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