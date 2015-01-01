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एजुकेशन:55 लड़कों और 42 लड़कियों ने पास किया पीए टेस्ट

जींदएक घंटा पहले
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  • सीआरएसयू में बीपीएड, एमपीएड दाखिले के लिए आयोजित किया गया टेस्ट

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद बीपीएड, एमपीएड में दाखिले के लिए चल रही चयन प्रक्रिया के अंतिम दिन एमपीएड की छात्राओं का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आयोजित किया गया। बीपीएड, एमपीएड दाखिला के फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के संयोजक डॉ. जितेंद्र कुमार ने बताया कि शुक्रवार को हुए लड़कियों के टेस्ट में 80 प्रतिशत छात्राओं ने टेस्ट क्वालीफाई कर लिया।

यह फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा 17 से 20 नवंबर तक लिए गए, जिसमें 17, 18 नवंबर को लड़कों एवं 19 एवं 20 नवंबर को लड़कियों के टेस्ट लिए गए। टेस्ट में लाॅन्ग जंप, रिवर स्ट्रोक, वेल्डिंग हॉर्स, बैंक्वेट चैलेंज दिए गए। शुक्रवार को हुए टेस्ट में 42 छात्राओं में से 19 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें से 16 छात्राओं ने टेस्ट को क्वालीफाई कर दिया जबकि तीन छात्राएं टेस्ट पास नहीं कर सकी।

विभागाध्यक्ष डॉ. कुलदीप ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा पहली मेरिट सूची 23 नवंबर को लगाई जाएगी। अगर इस तिथि में कोई फेरबदल होगा तो विश्वविद्यालय द्वारा इसका नोटिफिकेशन विवि की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। 17 से 20 नवंबर से इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में कुल 443 फार्म जमा करवाए गए, जिसमें कुल 311 लड़कों ने आवेदन किए थे।

इसमें 111 उपस्थित रहे और 55 लड़के पास हुए व 56 लड़के टेस्ट पास नहीं कर पाए। इसी कड़ी में 132 लड़कियों ने आवेदन किए, जिसमें कुल 51 लड़कियां उपस्थित रही और 42 छात्राएं टेस्ट में पास हुई। 9 छात्राएं टेस्ट को पास नहीं कर पाई। कुल मिलाकर 97 छात्र-छात्राओं ने क्वालीफाइंग टेस्ट पास किया और 65 लड़के-लड़कियां क्वालीफाई टेस्ट पास नहीं कर सके। इस दौरान शारीरिक शिक्षा विभाग से विभागाध्यक्ष डॉ. कुलदीप नारा, डॉ. जितेंद्र, डॉ. नवीन, डॉ. नरेश, डॉ. सुनीति, डॉ. प्रवीण गहलावत, डॉ. प्रवीण, डॉ. रोहित मौजूद रहे।

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