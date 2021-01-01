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कोरोना संक्रमण:562 सैंपल की रिपोर्ट में 3 पॉजिटिव, कुल संक्रमित हुए 5173

जींद4 घंटे पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण पर अब भी लगाम लगी हुई है। रविवार को जिले में 562 सैंपल की आई रिपोर्ट में 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। जिले में अब कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 5173 हो गई है, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 21 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमण से अब तक 88 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि पिछले 10 दिनों से जिले में कोरोना संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई है।

सिविल अस्पताल में दाखिल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी अब 3 ही रह गई है। दिसंबर में दाखिल मरीजों की संख्या 35 तक पहुंच गई थी। जनवरी में जिले में कुल 137 पॉजिटिव केस सामने आए। जो कि पिछले महीनों से काफी कम हैं।

बता दें कि जनवरी में 7 दिन ऐसे भी रहे जब कोई भी कोरोना संक्रमित सामने नहीं आया। डिप्टी सिविल सर्जन डाॅ. पालेराम कटारिया का कहना है कि जनवरी में कोरोना संक्रमण पूरी तरह से कंट्रोल में रहा है।

जिले में इन महीनों में आए कम केस

  • अप्रैल 02 100 सैंपल पर एक से भी कम केस
  • मई 29 100 सैंपल पर एक से भी कम केस
  • जून 79 100 सैंपल पर एक केस
  • जुलाई 199 100 सैंपल पर एक से ज्यादा केस
  • अगस्त 432 100 सैंपल 2 से 3 केस
  • जनवरी अब तक 137 100 सैंपल एक से भी कम केस
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