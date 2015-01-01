पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ग्राम सचिव परीक्षा:37 सेंटरों पर देंगे 7120 आवेदक परीक्षा, एक केंद्र पर होंगे 15 विद्यार्थी

जींद31 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

हरियाण स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा 9 व 10 जनवरी को आयोजित की जाने वाली ग्राम सचिव की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। परीक्षा के आयोजन को लेकर जींद शहर में 37 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर 150 से 210 बच्चे परीक्षा देंगे। शहर में बनाए गए 37 परीक्षा केंद्रों पर कुल 7120 परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आएंगे। इनकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कुल 37 केंद्र बनाए गए हैं।

कई जगहों पर एक ही स्कूल या कॉलेज में एक से अधिक केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा का आयोजन सुबह व सायंकालीन दोनों सत्र में किया जाएगा। कोरोना को देखते हुए इस बार परीक्षा में 24 की बजाय 15 परीक्षार्थी बैठाए जा सकते हैं। इसके अलावा हर केंद्र पर कोविड-19 के मद्देनजर मास्क, सेनिटाइजर, तापमान चैक करने की मशीन की उपलब्धता रहेगी।

मुख्य गेट पर ही आने वाले परीक्षार्थियों का तापमान चैक किया जाएगा। जिसका तापमान ज्यादा होगा या फिर लक्ष्ण दिखेंगे, उसकी परीक्षा अलग कमरे में ली जाएगी। इसके अलावा जो भी उस कमरे में ड्यूटी देगा, उसे पीपी किट पहनकर परीक्षा लेनी होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास जेमर तथा कमरों में कैमरे लगाए जाएंगे।

ग्राम सचिव की 9 व 10 जनवरी को होने वाली बैठक को लेकर डीसी डॉ. आदित्य दहिया व आयोग के सदस्य विजयपाल ने संबंधित केंद्रों के अधीक्षकों व अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इसमें सभी दिशा-निर्देश अधीक्षकों को बताए गए। यह भी बताया गया कि जनवरी व फरवरी में अन्य परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाएगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें