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  • 80 Thousand Children Of 6th To 8th Classes Will Start School Today, Instructions To Bring Medical Examination Certificate, But More Than 95% Have Not Got It Done Yet

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निर्देश:छठी से 8वीं कक्षाओं के 80 हजार बच्चों के आज से शुरू होंगे स्कूल, मेडिकल जांच प्रमाण पत्र लाने के निर्देश, लेकिन अभी 95% से अधिक ने नहीं बनवाए

जींद5 घंटे पहले
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  • इंटरनेट बंद होने के कारण सेट की परीक्षाएं फिलहाल स्थगित
  • नहीं हो पा रहे दैनिक कार्य, ऑनलाइन पेमेंट्स भी लटका

शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार से छठी से आठवीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग, निजी व सरकारी स्कूलों की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। सोमवार से लगभग 80 हजार बच्चे सरकारी व निजी स्कूलों में पहुंचने शुरू हो जाएंगे।

हालांकि अभी तक सरकारी व निजी स्कूलों के अधिकतर बच्चों ने मेडिकल जांच सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं। वहीं सोमवार से सरकारी स्कूलों में शुरू होने वाली सेट की परीक्षाएं फिलहाल इंटरनेट बंद होने के कारण स्थगित कर दी गई हैं। अभी नई तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है।

शिक्षा विभाग ने स्कूल में आने से पहले बच्चों द्वारा मेडिकल जांच सर्टिफिकेट लाने के निर्देश दिए हुए हैं। 29 जनवरी को जारी गाइडलाइन में स्कूल आने से पूर्व बच्चों द्वारा पीएचसी, सीएचसी या सिविल अस्पताल में जाकर मेडिकल जांच का प्रमाण पत्र लाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन अब तक 95 प्रतिशत से अधिक बच्चों ने यह प्रमाण पत्र नहीं बनवाए हैं।

नए निर्देशों के तहत छठी से आठवीं की कक्षाएं भी तीन घंटे सुबह 10 से 1 बजकर 30 मिनट तक लगाई जाएंगी। साथ ही स्कूल आने वाले विद्यार्थियों को अपने माता-पिता से अनुमति पत्र भी लाना होगा। वहीं शिक्षा विभाग ने सोमवार से शुरू होने वाली सेट की परीक्षाएं आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी हैं। तीसरी से बारहवीं की यह परीक्षाएं 11 फरवरी तक आयोजित की जानी थी लेकिन प्रदेश के अधिकतर जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद होने के कारण यह परीक्षाएं आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई हैं।

एक समस्या यह भी : ऑनलाइन पढ़ाई ठप

पिछले 3 दिनों से प्रदेश के अधिकतर जिलों में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। जींद जिले में भी मोबाइल में इंटरनेट सेवा नहीं चल रही हैं। इसके चलते न तो सरकारी और न ही निजी स्कूलों में आॅनलाइन पढ़ाई हो पा रही हैं। न तो बच्चों को होमवर्क मिल पा रहा है, ऐसे में बच्चे तीन दिन से खाली है और किताबों से पुरानी तैयारी में लगे हैं।

इसी प्रकार से ऑनलाइन बिजली, पानी बिल, आधार कार्ड सेवा, पैन कार्ड सेवा, व आॅनलाइन पेमेंट्स नहीं हो पा रही हैं। एटीएम से भी 10 हजार से ज्यादा निकालने पर ओटीपी मांगता है, जबकि मोबाइल पर ओटीपी नहीं आ रहे हैं। राशन डिपो पर इंटरनेट न होने की वजह से बायोमीट्रिक मशीनें काम नहीं कर रही हैं। अटल सेवा केंद्रों के नाम भी नहीं हो पा रहे हैं।

निजी व सरकारी स्कूल मुखिया को दिए निर्देश

सोमवार से छठी से आठवीं कक्षाओं के स्कूल खुल जाएंगे। इसके लिए निजी व सरकारी स्कूल मुखिया को निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सुशील जैन, बीईओ, जींद।

इंटरनेट बंद का असर; नहीं मिल रहा डिपो से राशन

उचाना. बीते कुछ दिनों से किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट कई जिलों में बंद है। जींद जिला भी इन जिलों में शामिल है। इंटरनेट बंद होने से जहां ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है तो इंटरनेट से दुकान पर कार्य करने वाले दुकानदारों के काम भी प्रभावित हो रहा है।

अब सबसे अधिक परेशानी राशन डिपो से राशन लेने वालों को हो रही है। राशन डिपो में बायोमीट्रिक मशीन लगाई गई है जिससे राशन कार्ड धारक को राशन मिलता है। ये मशीन इंटरनेट से जोड़ी गई है। अब इंटरनेट बंद होने से राशन लेने आने वालों को बिना लिए वापस जाना पड़ रहा है। राशन डिपो धारकों का कहना है कि मशीन में राशन शो कर रहा है लेकिन नेट न चलने से राशन नहीं दे पा रहे है।

जिन राशन कार्ड धारकों को राशन बाकी है वो बार-बार चक्कर काट रहे हैं। सुभाष, मंगत और सुलतान ने कहा कि इंटरनेट कई दिनों से बंद है। ऐसे में राशन डिपो में जो मशीन है वो नहीं चलने से राशन नहीं मिल रहा है। नेट कब तक बंद रहेगा यह अभी तय नहीं है।

ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो बिना मशीन के जिन लोगों का राशन बाकी है उनको राशन दिलवाए ताकि इस जनवरी का राशन मिल सकें। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन नहीं लिया है। राशन डिपो धारक कुलदीप ने बताया कि नेट कई दिनों से बंद होने के चलते मशीन न चलने से राशन नहीं दे पा रहे हैं।

जिन लोगों का राशन बाकी है वो आ रहे हैं लेकिन मशीन बिना नेट नहीं चल रही है। विद्यार्थी अमन, सुमित, ऋतिक ने कहा कि इन दिनों ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। विद्यार्थियों के एग्जाम भी स्कूलों में चल रहे है ऐसे में नेट बंद होने से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिनके घरों में ब्रांडबैंड है वो तो पढ़ाई कर सकते हैं लेकिन जिनके यहां नहीं है उन विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है।

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