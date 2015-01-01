पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

शर्मनाक:शादी का झांसा देकर व नशीला पदार्थ पिला युवती से किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाई, करवाया गर्भपात

जींदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

पिल्लूखेड़ा क्षेत्र की 23 वर्षीय युवती को उत्तरप्रदेश के युवक ने शादी का झांसा देकर फंसाया। फिर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया और अश्लील वीडियो बना ली। युवती गर्भवती हो गई तो उसे एमटीपी किट देकर उसका गर्भपात करवा दिया। महिला पुलिस ने आरोपी युवक व 3 रिश्तेदारों के खिलाफ दुष्कर्म करने, अश्लील वीडियो बनाने, एमटीपी किट देकर गर्भपात कराने की केस दर्ज किया है।

महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि कई माह पहले उत्तरप्रदेश के गांव ननहेड़ा निवासी शुभम के साथ टिक-टॉक पर दोस्ती हुई थी। उसने खुद को आर्मी में तैनात जवान बताया था। दोनों की मोबाइल फोन पर बातचीत होने लगी। शुभम ने युवती को शादी का झांसा दिया। 7 जुलाई को युवती राजकीय कॉलेज जींद में किसी कार्य से आई थी। कॉलेज के बाहर शुभम, उसका दोस्त दीपक, शुभम का जीजा, शुभम का अंकल गुड्डू मिले।

जिन्होंने उसको कार में बैठा लिया और उसको कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिला दिया। इससे वह बेसुध हो गई। उसे कार से पानीपत ले गए। जहां शुभम ने उससे दुष्कर्म किया और शुभम के दोस्त दीपक ने उसकी अश्लील वीडियो बना ली। विरोध किया तो शुभम के अंकल ने उसको जातिसूचक गाली दी। उसके बाद वह घर आ गई। बाद में पता चला कि वह गर्भवती हो गई तो आरोपी युवक का जीजा उनके घर आकर एमटीपी किट दे गया। जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिर जब आरोपी युवक से संपर्क किया तो उसने शादी करने से साफ मना कर दिया और उसको धमकी दी।

जल्द करेंगे आराेपियाें काे गिरफ्तार : डीएसपी

पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। जल्द ही पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। -पुष्पा खत्री, डीएसपी जींद।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं। दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें