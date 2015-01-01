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वेबिनार:संस्कृति का मूल तत्व त्योहारों में ही छिपा : अतुल कोठारी

जींद9 मिनट पहले
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भारत की संस्कृति महान है, जिसकी महानता दूसरों की भलाई के बारे में सोचने के लिए प्रसिद्ध है। हमें भारत की संस्कृति को और अधिक समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि भारत विश्व गुरु बन सके। भारत सर्वश्रेष्ठ था सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यही श्रेष्ठता इसे विश्व गुरु बनाएगी। यह उद्गार शिक्षा संस्कृति न्यास के राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी ने डीएवी पब्लिक स्कूल जींद द्वारा आयोजित वेबिनार में कहे।

उन्हाेंने कहा कि डीएवी स्कूल जींद एक प्रतिमान केंद्र के रूप में अति उत्तम कार्य कर रहा है, जिसका अनुसरण अन्य स्कूलों को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृति का मूल तत्व त्योहारों में छिपा हुआ है, इसलिए बच्चों को त्योहारों का महत्व तथा उनकी उपयोगिता बताना आवश्यक है। यही बच्चे कल को भारत के नागरिक बनेंगे और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हरियाणा बाल संरक्षण आयोग की सदस्य प्रतिभा सिंह ने कहा कि मां सर्वश्रेष्ठ गुरु है और परिवार पहली पाठशाला है, जहां से बच्चे की पढ़ाई प्रारंभ होती है। हरियाणा प्रदेश के आरएसएस के प्रांत प्रचारक विजय कुमार ने भारतीय त्योहारों का महत्व बताया।

समारोह के अध्यक्ष सोहनलाल कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्राचार्य डॉ. विवेक कोहली ने कहा कि यह सामाजिक संस्थाओं का उत्तर दायित्व है कि वह समाज में जागृति पैदा करने के लिए निरंतर कार्य करें। डॉ. विद्यार्थी ने बताया कि डीएवी पब्लिक स्कूल शिक्षा के साथ-साथ सामाजिक कार्यों को करते हुए शिक्षा को समाज उपयोगी बनाने का कार्य कर रहा है, जिसका व्यवहारिक रूप करवाचौथ से दिवाली तक होने वाले प्रतिदिन 9 उत्सवों के माध्यम से किया जाएगा। इसका प्रदर्शन 12 नवंबर को डीएवी स्कूल के प्रांगण में होगा। वेबिनार में उच्च शिक्षा आयोग के चेयरमैन डॉ. कुठियाला ने भी भाग लिया।

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