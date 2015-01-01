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अपराध:युवक से कार छीनने पर 4 पर केस दर्ज, जीआरपी थाना पुलिस कर रही मामले की जांच

जींद12 मिनट पहले
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निडाना गांव के एक युवक से जुलाना रेलवे अंडरपास के पास कार छीनने के आरोप में जीआरपी थाना ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी हुई है। निडाना निवासी दीपक ने जीआरपी को दी शिकायत में बताया कि उसकी गांव पुट्ठी के जयभगवान के साथ 3-4 साल से जान-पहचान है। 20 अक्टूबर को उसके पास जयभगवान की कॉल आई और उसको कार सहित अपने खेत में आने को कहा।

उसने कहा कि अपनी साली से तुम्हारी शादी की बात कंरूगा। इसके बाद वह जयभगवान के कहे अनुसार उसके खेत में चला गया। अगले दिन 21 अक्टूबर को जयभगवान, बिट्टू, मंदीप और प्रवीण उसे कार सहित जयपुर ले गए और 2 दिन होटल में रुके। 23 अक्टूबर को जयपुर से वापस चल पड़े। रास्ते में जयभगवान और उसके साथियों ने मिलीभगत करके नंबर प्लेट उतारकर कार में रख ली।

फिर जयभगवान के घर पुट्ठी आ गए। अगले दिन 24 अक्टूबर दोपहर को मंदीप और प्रवीण को कार में बिठाकर जुलाना के लिए चल पड़ा। जुलाना के नजदीक रेलवे अंडरपास से निकलने के पर उनमें से एक ने कार का हैंड ब्रेक खींच दिया और दूसरे ने पीछे से आकर ड्राइवर खिड़की खोल दी। जिसने हैंड ब्रेक खींचा था उसने धकेल कर उसे कार के नीचे घिरा दिया फिर दोनों कार लेकर फरार हो गए। कार में उसका मोबाइल फोन, बैंक काॅपी, आधार कार्ड और पैन कार्ड रखे हुए थे। जीआरपी थाना प्रभारी दलबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

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