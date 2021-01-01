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दुष्कर्म:होटल में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म, युवक पर केस दर्ज

जींद4 घंटे पहले
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  • कैथल के युवक पर बहकाने का लगाया आरोप
  • पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है

सफीदों क्षेत्र में होटल में ले जाकर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने पर सफीदों शहर थाना पुलिस ने एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। सफीदों कस्बे के एक वार्ड में रहने वाली महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी 17 वर्षीय बेटी स्कूल में पढ़ती है।

शनिवार सुबह जब वह स्कूल जा रही थी तो रास्ते में कैथल के रहने वाला युवक उसे बहका-फुसलाकर होटल में ले गया। जहां पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान युवक ने उसकी बेटी को किसी से दुष्कर्म के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बाद में उसकी बेटी ने घर आकर उसको हुई घटना के बारे में बताया।

इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी शिवम के खिलाफ पाॅक्साे एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। मामले की जांच अधिकारी एसआई प्रेमकुमारी का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

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