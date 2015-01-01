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एजुकेशन:सीआरएसयू ने बीएड में दाखिले की तिथि बढ़ाई, 18 दिसंबर तक कर सकेंगे आवेदन

जींदएक घंटा पहले
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चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय ने बीएड, बीएड स्पेशल, बीपीएड, बीपीईएस और डीपीएड कोर्सों में दाखिले के लिए तिथियां बढ़ा दी है। अब विद्यार्थी 18 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसी प्रकार विद्यार्थी कॉलेजों का ऑनलाइन चॉइस व लॉक कर सकेंगे। पहली मेरिट सूची 23 दिसंबर को लगाई जाएगी। इससे पहले बीएड में दाखिले की अंतिम तिथि 20 नवंबर तक रखी गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। विवि प्रशासन द्वारा बाकियों तिथियों में भी बदलाव किए गए हैं। विवि की तरफ से इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है।

वहीं उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने भी द्वितीय व वर्ष के विद्यार्थियों के फीस भरने का शेड्यूल आगे बढ़ा दिया है। अब द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थी 25 नवंबर तक फीस भर सकेंगे। पहले इसकी तिथि भी 20 नवंबर थी। सरकारी कॉलेज के विद्यार्थी ऑनलाइन तथा एडेड और सेल्फ फाइनेंस के विद्यार्थी ऑफलाइन फीस भरेंगे। इसके लिए उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को पत्र जारी कर दिया है। राजकीय महिला कॉलेज पिल्लूखेड़ा की प्रिंसिपल डॉ. मंजूलता रेढू ने बताया कि द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए फीस भरने के लिए तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है।

सर्टिफिकेट जमा करवाने की तिथि बढ़ाई, 4 तक होंगे जमा

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय द्वारा यूटीडी यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट 2020-21 के दाखिल के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की उनके सर्टिफिकेट जमा करवाने की तारीख बढ़ा दी गई है। अब विद्यार्थी 4 दिसंबर तक अपने सर्टिफिकेट जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा पहली मेरिट सूची भी अब 8 दिसंबर को लगाई जाएगी। पहले यह सूची 23 नवंबर को लगाई जानी थी। सीआरएसयू में यूटीडी के दाखिले के लिए विवि ने पहली मेरिट सूची सहित सर्टिफिकेट जमा करवाने की तिथियों में बदलाव किया है।

अब विद्यार्थी 4 दिसंबर तक अपने एनसीसी, स्पोट्र्स, एनएसएस एवं दसवीं से लेकर स्नातक तक के प्रमाण पत्र विद्यार्थी पीडीएफ फॉर्म में ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पहले इसकी अंतिम तिथि 20 नवंबर तय की गई थी, लेकिन रिजल्ट लेट होने के कारण इसकी तिथियां फिर से बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा प्रथम मेरिट सूची अब 8 दिसंबर लगाई जाएगी। इसके अलावा दूसरी मेरिट 14 दिसंबर और तीसरी मेरिट सूची 18 दिसंबर को लगाई जाएगी। इसी प्रकार से खाली सीटों का विवरण 22 दिसंबर को दर्शाया जाएगा। बची हुई सीटों की ओपन काउंसलिंग 23 दिसंबर की जाएगी। मेरिट सूची में नाम आने पर विद्यार्थी 23 व 24 दिसंबर को संबंधित विभाग में जाकर अपने सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन एवं दाखिला फीस जमा करवा सकते हैं।

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