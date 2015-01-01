पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बैठक:पेंशनर्स का डीए और एलटीसी बंद किया गया है, सरकार जल्द शुरू करे

जींद33 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

जाट धर्मशाला में हरियाणा स्टेट पेंशनर्स समाज की मीटिंग प्रधान मिहा सिंह खटकड़ व सूरजभान सिंह अलेवा संरक्षक की अध्यक्षता में हुई। मीटिंग में राम रतन डीसीपी भूतपूर्व प्रधान पेंशनर्स समाज के स्वर्गवास होने पर शोक प्रस्ताव व आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की गई। आज की बैठक में स्टेट के कार्यकारी अध्यक्ष देवराज नांदल रोहतक व स्टेट महासचिव ईश्वर सिंह ने शिरकत की।

जोरा सिंह आचार्य ने कहा कि सरकार ने अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया। जिसमें 65-70-75 की आयु में 10-15-20 प्रतिशत की वेतन वृद्धि की जाए। भलेराम बुरा ने कहा कि पेंशनर्स का डीए व एलटीसी जो सरकार ने बंद की है। यह शर्मनाक है इसे वापस शुरू किया जाए। इस अवसर पर सोमदत, बलवान सिंह, सेवा सिंह, ओमप्रकाश, हवा सिंह, वेदप्रकाश, इंद्र सिंह चहल, गोवर्धन दास, सिया राम शास्त्री, चांद राम मलिक, ओमप्रकाश मौजूद रहे।

हिंदू कन्या कॉलेज की पोस्ट बनाओ में रेनू और निबंध में श्वेता रही अव्वल

हिंदू कन्या कॉलेज में संयुक्त राष्ट्र पाक्षिक समारोह का आयोजन किया गया। 15 दिन तक चले इस आयोजन में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र के ध्वजा रोहण किया गया। इसी शृंखला को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसमें पोस्टर बनाओ प्रतियोगिता में द्वितीय वर्ष की छात्रा रेनू प्रथम, बीए तृतीय वर्ष की कोमल व मुस्कान क्रमश: द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही।

इसी प्रकार निबंध प्रतियोगिता में बीए तृतीय वर्ष की श्वेता, वैष्णवी व मुुस्कान क्रमश: प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रही। पाक्षिक समारोह के समापन पर वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉ. सुधा मल्होत्रा ने विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पर प्रकाश डाला। समारोह राजनीति विज्ञान की विभागाध्यक्ष नीलम और क्रांति की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर हिंदी की विभागाध्यक्ष डॉ. सुधा मल्होत्रा और अंग्रेजी की विभागाध्यक्ष डॉ. गीता गुप्ता मौजूद रहीं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें