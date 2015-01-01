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आदेश:डीसी ने तीन विभागों को लघु सचिवालय स्थित नई बिल्डिंग से कार्यालय खाली करने का दिया नोटिस

जींदएक घंटा पहले
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वह बिल्डिंग जहां आरटीए, एडीसी व डीएमसी के किए जाएंगे ऑफिस शिफ्ट।
  • श्रम विभाग, सहायक कल्याण व बिजली निगम का एसई कार्यालय होंगे शिफ्ट, किसी विभाग के पास नहीं कोई दूसरी नई बिल्डिंग
  • सभी विभागों को डीसी ने दिया एक माह के अंदर-अंदर कार्यालय खाली करने का आदेश

डीसी ने 3 विभागों को लघु सचिवालय में स्थित नई बिल्डिंग से कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस दिया है। इसमें श्रम विभाग, सहायक कल्याण विभाग व बिजली निगम को नोटिस देकर कहा गया है कि एक माह के अंदर-अंदर अपना कार्यालय के लिए दूसरी जगह देख ले। लेकिन अब तीनों विभागों के अधिकारियों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है कि वह कौन-सी बिल्डिंग में जाए। नोटिस मिलने वाली सभी विभागों के अधिकारी अपना नया आशियाना तलाशने में जुटे हुए। अब देखना होगा की यह तीनों विभाग कहां शिफ्टहोते है।

फिलहाल प्रशासन के पास ऐसी कोई अतिरिक्त बिल्डिंग नहीं है जहां तीनों विभागों को शिफ्ट किया जा सके है। इन विभाग के अधिकारी अब स्टाफ को देखते हुए नई जगह तलाशने में लग गए है। बिल्डिंग खाली होने के बाद तीनों विभागों के कार्यालय में एडीसी, आरटीए व डीएमसी अधिकारियों के ऑफिस शिफ्टिंग होगी। दिसंबर माह तक सभी ऑफिस शिफ्टिंग हो जाएगी। डीसी के नोटिस दिए जाने के बाद तीनों विभागों ने जगह फाइनल कर अपना जगह के बारे में डीसी को बताना होगा। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।

बिजली निगम

एसई कार्यालय चार साल से शिफ्ट है और बिजली निगम एसई कार्यालय वीटा मिल्क प्लांट के पास पुराना पावर में होता था। बिल्डिंग कंडम होने के बाद लघु सचिवालय में बनी नई बिल्डिंग में एसई कार्यालय को जगह दी गई थी। लेकिन फिलहाल बिजली निगम के पास कोई दूसरी खुद की बिल्डिंग नहीं है।

सहायक कल्याण विभाग

यह विभाग श्रम विभाग के साथ ही चलता है और इनकी भी कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है। अब इनके लिए भी दूसरी जगह तालाश करने में परेशानी होगी।

श्रम विभाग

इस विभाग के पास पहले भी जगह के लिए परेशानी बनी रहती थी और अब भी। फिलहाल इस विभाग के पास भी कोई दूसरी बिल्डिंग नहीं है।

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