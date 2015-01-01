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नकल प्रकरण:डीएलएड की परीक्षा में पकड़ी डिवाइस, फेंककर भागा छात्र

जींदएक घंटा पहले
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जिला प्रश्न पत्र उड़नदस्ता जींद की ओर से राजकीय उच्च विद्यालय बाल आश्रम जींद-6 परीक्षा केंद्र पर डीएलएड परीक्षा में युवक के पास से डिवाइस पकड़ी। युवक छाती पर पैन ड्राइव की तरह की डिवाइस लगाकर परीक्षा दे रहा था। जब टीम को शक हुआ तो उसकी जांच की गई। जांच के दौरान युवक ने डिवाइस उतारकर फेंक दी और चकमा देकर मौके से फरार हो गया।

जिला प्रश्र पत्र उड़नदस्ता की टीम शुक्रवार को डीएलएड की परीक्षा की जांच के लिए राजकीय उच्च विद्यालय बाल आश्रम, जींद-6 परीक्षा केंद्र पर पहुंची। यहां विद्यार्थियों की जांच की। जांच के दौरान एक युवक टीम को संदिग्ध लगा। टीम के सदस्यों ने उसकी जांच की तो उसकी छाती काफी उभरी हुई थी। जब हाथ लगाकर देखा तो कुछ सामान था। टीम को पहले लगा कि किसी डॉक्टर ने कोई उपकरण लगा रखा हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से जांच की तो अंदर से पैन ड्राइवनुमा एक डिवाइस निकली। जैसे ही डिवाइस को युवक ने बाहर निकाला तो वह उसे बाहर फेंककर टीम को चकमा देकर मौके से फरार हो गया।

यह डिवाइस डीएलएड अनुक्रमांक 5218080708 पर परीक्षा दे रहे छात्र-अध्यापक से पकड़ी गई है। इसके अलावा टीम ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डिफेंस काॅलोनी में भी डीएलएड की परीक्षा के दौरान एक युवक को नकल करते हुए पकड़ा और उसका केस बना दिया। जिला प्रश्न पत्र उड़नदस्ता के इंचार्ज कूरड़ाराम ने बताया कि युवक से डिवाइस बरामद की गई है। वह मौके से फरार हो गया।

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