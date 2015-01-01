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  • District Municipal Commissioner Convened A Meeting Of Officials Of The Four Departments, Whose Decision Will Be Fixed, If Necessary The Investigation Will Be Conducted

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मिनी बाईपास धंसने का मामला:जिला नगर आयुक्त ने बुलाई चारों विभागों के अधिकारियों की बैठक, तय होगी किसकी गलती, जरूरत पड़ी तो बैठाई जाएगी जांच

जींद2 घंटे पहले
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अंडरपास के पास सड़क धंसने पर मिट्टी के चारों तरफ का रोका गया रास्ता
  • पानी, 24 घंटे बीतने के बाद भी लीकेज नहीं की बंद, डीसी बोले- कराया जाएगा बंद
  • मिनी बाईपास पर अंडरपास के नजदीक सड़क धंसने के 24 घंटे के बाद भी किसी विभाग ने अपनी जिम्मेदारी नहीं ली

मिनी बाईपास स्थित अंडरपास के नजदीक सड़क धंसने के 24 घंटे बीतने के बाद भी मैनहोल में लीक हो रहे पानी को बंद करने का काम किसी विभाग ने नहीं किया है। इस मामले में गुरुवार को चारों विभाग एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते नजर आए, लेकिन कोई हादसा न हो इसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। इस मामले में अब डीसी डॉ. आदित्य दहिया ने जिला नगर आयुक्त की ड्यूटी लगाई है।

जिला नगर आयुक्त शुक्रवार को चार विभागों नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, जन स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग के अधिकारियों की बैठक लेेंगे। बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर किसकी गलती की वजह से यह सड़क धंसी है। इस मामले में जरूरत पड़ी तो विभागीय जांच शुरू करने का फैसला प्रशासन ले सकता है। 24 घंटे बीतने क बाद भी सड़क धंसने की सुध नहीं ली गई है। इतना जरूर किया गया है कि जहां सड़क धंसी है, उसके चारों तरफ मिट्टी डाल दी गई है ताकि वाहन आगे नहीं जाएं। यह काम भी जींद विकास संगठन के सदस्यों ने देर शाम किया था, लेकिन कोई अधिकारी ने दोबारा मौके पर आकर स्थिति का जायजा नहीं लिया।

7 दिन से चल रहा पानी

डेढ़ साल पहले यहां पर अमरुत योजना के तहत पाइप डालने का काम किया गया था। उसके बाद यहां ठेकेदार ने दोबारा मैनहोल बना दिया था। उसके बाद जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी के लिए टेप लगाए थे। अब भी पिछले सात दिन से यह पानी चल रहा था। यह पानी हर्बल पार्क में सप्लाई होता है। गुरुवार को भी पानी सप्लाई जारी रही, लेकिन किसी ने बंद करने का प्रयास नहीं किया।

हमारा काम पूरा, हमारी नहीं जिम्मेदारी

हमारा काम यहां डेढ़ साल पहले पूरा हो चुका है। यह सड़क का काम पीडब्ल्यूडी करवा रहा है। यह उनकी जिम्मेदारी बनती है। भूपेंद्र अहलावत, एमई, नप, जींद।

नगर परिषद को दिया गया है नोटिस : जेई

यहां अमरुत योजना के तहत नगर परिषद न काम कराया है। उन्होंने ही मैनहोल निर्माण व अन्य काम किए हैं। यह उनकी जिम्मेदारी है। इसके लिए नगर परिषद को नोटिस दे दिया गया है। सत्यवीर, जेई, पीडब्ल्यूडी बीएंडआर, जींद।

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