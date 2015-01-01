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कार्यक्रम:डॉक्टरों ने अभिभावकों को गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को लेकर दिए जरूरी टिप्स

जींदएक घंटा पहले
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से नवजात शिशुओं को ध्यान में रखते हुए नवजात शिशु देखभाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस सप्ताह के दौरान अभिभावकों को गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को लेकर जरूरी टिप्स दिए गए, ताकि नवजात शिशुओं को मौसम परिवर्तन और बीमारियों से बचाया जा सके और शिशु मृत्यु दर को कम किया जा सके।

जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में नवजात शिशु देखभाल सुरक्षा सप्ताह के तहत सीएमओ डाॅ. मनजीत सिंह की अध्यक्षता में गायनी वार्ड के बाहर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पीएमओ डॉ. बिमला राठी ने दीप प्रज्वलित कर की। जबकि डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला, एसएमओ डॉ. नरेश वर्मा, शिशु नर्सरी इंचार्ज डॉ. सीमा वशिष्ठ, डॉ. प्रभात दलाल ने शिरकत की।

पीएमओ डॉ. बिमला राठी ने कहा कि नौ महीने तक कोख में पालने और असहनीय प्रसव पीड़ा के बाद जब आपके गोद में बच्चे की किलकारियां गूंजती है तो आपकी खुशी दोगुनी हो जाती है। डिप्टी एमएस डॉ. राजेश भोला ने कहा कि ऐसी कई जिम्मेदारियां हैं जो माता-पिता को बच्चे के जन्म से लेकर पांच साल तक काफी सावधानी और समझदारी से उठानी पड़ती है।

सबसे पहले नवजात को गोद में उठाने से पहले हाथ को एंटीसेप्टिक सेनिटाइजर लिक्विड से अच्छी तरह धो लेना चाहिए ताकि बच्चे को कोई संक्रमण का खतरा न हो। डॉ. सीमा वशिष्ठ ने कहा कि यह सप्ताह शनिवार तक आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह के तहत नौ माह से पहले जन्मे बच्चे और जिन बच्चों का वजन पैदाइश के समय कम होता है, उनका विशेष ध्यान रखे जाने की जानकारी अभिभावकों को दी जाती है। इस मौके पर स्टाफ नर्स रेखा, मीना, काउंसलर प्रवीण, सहायक प्रवीण, मनजीत, सुमित मौजूद रहे।

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