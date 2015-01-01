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राहत:सिविल अस्पताल की पेयजल समस्या का होगा समाधान, 11.66 लाख रुपए से ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू

जींदएक घंटा पहले
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सिविल अस्पताल में पिछले कई महीनों से बनी पेयजल समस्या का अब समाधान हो जाएगा। अस्पताल में जनस्वास्थ्य विभाग ने ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू कर दिया है। ट्यूबवेल लगने के बाद अस्पताल में पेयजल की कोई भी किल्लत नहीं रहेगी। सिविल अस्पताल में बरसों पहले लगे ट्यूबवेल के खराब होने के बाद कई महीनों से पेयजल की समस्या बनी हुई थी।

इसके बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने 11.66 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगाने के लिए बजट जारी किया था। बजट को जनस्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन 4 माह बीत जाने के बाद भी अस्पताल में ट्यूबवेल नहीं लग पाया था। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जनस्वास्थ्य विभाग को कई रिमाइंडर लिखे। इसके बाद जनस्वास्थ्य विभाग ने ट्यूबवेल लगाने के लिए टेंडर जारी किया जिस पर अब काम शुरू हो गया है।

अब तक राजकीय काॅलेज में लगे ट्यूबवेल से चलाया जा रहा है काम

सिविल अस्पताल में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए जनस्वास्थ्य विभाग राजकीय पीजी काॅलेज में लगे ट्यूबवेल से अस्पताल को सप्लाई दे रहा था। लेकिन रोजाना इतनी सप्लाई नहीं मिल रही थी कि जिससे सुचारू रूप से काम चल सके। गर्मियों में तो समस्या और भी गंभीर हो जाती थी। वार्डों में सप्लाई न पहुंचने के कारण मरीजों, स्वास्थ्य कर्मियों से लेकर चिकित्सकों तक को परेशानी का सामना करना पड़ता था।

नहीं रहेगी पानी की समस्या : डाॅ. भोला

अस्पताल में जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्यूबवेल लगाने का काम शुरू कर दिया है। इसके लगने के बाद अस्पताल में पानी की समस्या नहीं रहेगी। पानी की किल्लत रहने से मरीजों से लेकर स्वास्थ्यकर्मियों तक को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। डाॅ. राजेश भोला, डिप्टी एमएस सिविल अस्पताल जींद।

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