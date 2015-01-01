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मर्डर:पत्नी को भगाने के शक में साहनपुर में देर शाम युवक की चार गोली मारकर हत्या, भाई ने भागकर बचाई जान

जींद24 मिनट पहले
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मृतक तेजबीर
  • सफीदों के साहनपुर गांव में घर से कुछ दूर गांव के 6-7 युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग कर की हत्या

पत्नी के भागने में शामिल होने के शक में साहनपुर गांव में गुरुवार देर शाम अपने पोल्ट्री फार्म से घर लौट रहे युवक तेजबीर (30) की अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी। युवक दो चेहरे और दो पेट में चार गोलियां लगीं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तेजबीर के पीछे अा रहा उसका भाई ने भाग कर जान बचाई। हमलावर आराम से फरार हो गए। मृतक के भाई ने गांव के 6-7 युवकों पर रंजिश में हत्या करने का आरोप लगाया है।

आरोपियों में से एक ने तेजबीर पर उसकी पत्नी को भगाने का मुकदमा दर्ज कराया है। सूचना मिलने के बाद एएसपी अजीत सिंह शेखावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। भाई हकीकत ने पुलिस को बताया कि तेजबीर गुरुवार देर शाम को पोल्ट्री फार्म से घर आ रहा था। वह भी भाई से थोड़ी दूर पर पीछे-पीछे उसके घर आ रहा था। जब वह गांव पास रास्ते में गांव के प्रदीप, रणधीर, चैन सिंह, कर्म सिंह, तेजबीर, सतीश व एक अन्य ने तेजबीर का रास्ता रोक लिया।

इससे पहले वह कुछ समझ पाता है, आरोपियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोलियां चलते देख वह डर गया और उसने मौके से भाग कर जान बचाई। हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। इसके थोड़ी देर बाद वह फिर से मौके पर पहुंचा तो उसका भाई गंभीर हालत में पड़ा था। इसके बाद वह उसे लेकर सफीदों अस्पताल में पहुंचे। जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक के भाई हकीकत ने बताया कि आरोपी प्रदीप की पत्नी मई में घर से लापता हो गई थी। प्रदीप ने तेजबीर पर केस दर्ज करवाया था। कुछ दिन बाद प्रदीप की पत्नी वापस आ गई। कुछ दिन पहले फिर से लापता है। प्रदीप को शक है पत्नी को भगाने में तेजबीर शामिल हैं। जबकि तेजबीर कई दिनों से गांव में ही रह रहा था।4 गोली लगी हुई मिली : हमलावरों ने कई पिस्तौल से तेजबीर पर गोलियां चलाई। इस दौरान तेजबीर को चार गोली लगी। जिनमें दो चेहरे पर और गोलियां पेट में लगी हुई थी।

रंजिश में हत्या की गई है। बाकी परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। युवक को 4 गोलियां लगी हुई मिली हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी है। अजीत सिंह शेखावत, एएसपी जींद।

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