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जिला परिषद ग्रांट वितरण मामला:डिप्टी सीएम के आश्वासन के 18 दिन बीत जाने पर भी नहीं हटी ग्रांट वितरण से रोक

जींदएक घंटा पहले
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जिला परिषद में आई ग्रांट के विकास कार्यों पर खर्च करने में अब भी देरी हो रही है। इसका कारण करीब 4 माह पहले ग्रांट वितरण पर पंचायत विभाग के डायरेक्टर द्वारा लगाई गई रोक है। हालांकि पिछले माह 24 अक्टूबर को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने डीसी की मौजूदगी में जिला परिषद के दोनों पक्षों के पार्षदों के साथ बैठक कर जल्द ही ग्रांट वितरण पर लगी रोक को हटाने का आश्वासन दिया था लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है।

अब ग्रांट वितरण पर लगी रोक को लेकर जल्द ही जिला परिषद चेयरपर्सन सभी पार्षदों की बैठक बुलाने की तैयारी कर रही हैं। ताकि विकास कार्यों पर लगी रोक को हटवाया जा सके। जिला परिषद के अधिकांश पार्षद चाहते हैं कि करीब एक साल पहले आई 5.38 करोड़ की ग्रांट विकास कार्यों पर खर्च की जाए। क्योंकि अब जिला परिषद का वर्तमान कार्यकाल थोड़े ही दिनों का बचा हुआ है। अगले वर्ष फरवरी मार्च में जिला परिषद के चुनाव प्रस्तावित हैं।

पंचायत डायरेक्टर को भेजी हुई है फाइल

डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद ग्रांट को लेकर पंचायत विभाग के डायरेक्टर ने फाइल मांगी थी। इसके बाद जिला परिषद ने फाइल को पंचायत विभाग के डायरेक्टर के पास भेज दिया था लेकिन अभी तक ग्रांट वितरण पर लगी रोक को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है।

समान ग्रांट वितरण न किए जाने के पर लगी थी रोक

ग्रांट पर रोक लगने का कारण इसका विकास कार्यों के लिए सभी वार्डों में समान वितरण न होना है। इसकी चेयरपर्सन के विरोध खेमे के कई पार्षदों ने शिकायत कर आरोप लगाया था कि कुछ पार्षदों के वार्डों में ही विकास कार्याें के लिए ग्रांट वितरित की गई है। ग्रांट का सभी वार्डों में समान वितरण होना चाहिए।

जिलेभर में होने थे अनेक विकास कार्य

5.38 करोड़ की ग्रांट से विभिन्न वार्डों में गली निर्माण, पेयजल, सामुदायिक केंद्र के निर्माण से लेकर कई तरह के विकास कार्य होने थे। यदि ग्रांट का सही समय पर वितरण हो जाता तो अब इस राशि से विकास कार्य अब तक पूरे भी हो जाते। पहले जहां एक साल तक ग्रांट वितरण के लिए बैठक ही नहीं हो पाई। वहीं 4 माह पहले जब बैठक हुई और ग्रांट वितरित की गई तो उस पर रोक लगा दी गई। इसके चलते अभी तक आई 5.38 करोड़ की ग्रांट से कोई भी विकास कार्य नहीं हो पाया है।

लगी रोक जल्द हटने की उम्मीद

जिला परिषद के ग्रांट वितरण पर लगी रोक जल्द हटने की उम्मीद है। मामला पंचायत विभाग के डायरेक्टर के भेजा हुआ है। दलबीर सिंह, सीईओ, जिला परिषद जींद।

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