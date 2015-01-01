पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सुविधा:सीआरएसयू में खुलेगा हरियाणा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज, शुरू होंगे शाॅर्ट टर्म कोर्सेज

जींद3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में जल्द ही शाॅर्ट टर्म कोर्सेज करवाए जाएंगे। यह कोर्स वोकेशनल स्टडीज से संबंधित होंगे। इसमें विद्यार्थियों को कोर्स के दौरान न केवल स्वरोजगार के बारे में पढ़ाया जाएगा, बल्कि मैनेजमेंट स्किल भी सिखाए जाएंगे ताकि कोर्स पूरा करने के बाद विद्यार्थी खुद आत्मनिर्भर बन सके और दूसरों को भी रोजगार देने में सक्षम बने। इसे हरियाणा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज का नाम दिया गया है।

बाकायदा इसका भवन अलग से बनाया जाएगा। फिलहाल इसे निर्मित ब्लाॅक में शुरू किया जाएगा। इसका प्रारूप सीआरएसयू की एकेडमिक काउंसिलिंग में पास कर दिया गया है। अब जल्द ही विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रो. राजबीर सोलंकी इस बारे में सीएम मनोहरलाल से मिलकर इस योजना की पूरी प्रेजेंटेशन भी रखेंगे।

फिलहाल इस वोकेशनल कॉलेज में तीन माह से लेकर 12 माह तक के शाॅर्ट व लाॅन्ग टर्म के कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसमें कुछ कोर्स ऐसे होंगे, जो बारहवीं के पास किए जा सकेंगे, जबकि कुछ कोर्स बीए के बाद किए जा सकेंगे। इन कोर्सों को शुरू करने का मकसद विद्यार्थियों को खुद के रोजगार के लिए तैयार के साथ-साथ दूसरों को रोजगार देने के लिए तैयार करना है। कोर्स के दौरान विद्यार्थी को मैनेजमेंट के गुर भी सिखाए जाएंगे।

2 एकड़ में तैयार किया जाएगा भवन

हरियाणा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज के लिए दो एकड़ में भवन बनेगा। इसके लिए हमेटी के पास जगह भी चिह्नित की गई है। फिलहाल इसकी शुरुआत सीआरएसयू के किसी प्रशासनिक ब्लाॅक में की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें