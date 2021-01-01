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कार्रवाई:मलिकपुर की एएनएम को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देकर मांगा जवाब

जींद5 घंटे पहले
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  • प्राइवेट अस्पताल में महिला का गर्भपात करने का मामला
  • गर्भपात करवाने में एएनएम पर है शामिल होने का आरोप

10 दिन पहले शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में करनाल की 18 सप्ताह की गर्भवती महिला के हुए गर्भपात मामले में अब जिला स्वास्थ्य विभाग ने मलिकपुर गांव की एक एएनएम को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। इसके अलावा इस बारे में एनएचएम डायरेक्टर को भी अवगत कराया गया है। क्योंकि एएनएम एनएचएम के तहत स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है।

मलिकपुर गांव की जिस एएनएम को जिला स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। उसके प्राइवेट अस्पताल में महिला के हुए गर्भपात कराने में शामिल होने का आरोप है। पिछले दिनों जब स्वास्थ्य विभाग की टीम प्राइवेट अस्पताल में जब महिला का गर्भपात किया जा रहा था उस दौरान जब जांच के लिए पहुंची तो मलिकपुर गांव की एक एएनएम मौके पर ही मिली थी।

स्वास्थ्य विभाग को अंदेशा है कि एएनएम की मार्फत ही शहर के प्राइवेट अस्पताल में करनाल की 18 सप्ताह की गर्भवती महिला का गर्भपात करवाया गया है। बता दें कि जिला स्वास्थ्य विभाग पहले ही प्राइवेट अस्पताल को नोटिस देकर जवाब मांग चुका है। प्राइवेट अस्पताल को जवाब देने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है।

जब अस्पताल में जांच करने टीम पहुंची तो एएनएम वहीं मिली थी

जिस रात स्वास्थ्य विभाग की टीम शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में महिला गर्भपात मामले की जांच को लेकर पहुंची थी। उस समय मलिकपुर गांव की एक एएनएम अस्पताल में मिली। एएनएम के इस मामले में शामिल होने को अंदेशा है। इस पर एएनएम से नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है। डाॅ. पालेराम कटारिया, डिस्ट्रिक पीएनडीटी नोडल ऑफिसर जींद।

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