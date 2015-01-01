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50 से कम छात्र वाले स्कूल मुखिया को नोटिस:दाखिला बंद होने की तिथि तक नहीं बढ़ी संख्या तो नजदीकी स्कूल में होंगे मर्ज

जींद21 मिनट पहले
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स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने को लेकर स्कूल शिक्षा निदेशालय गंभीर हो गया है। प्रदेश के 52 ऐसे स्कूल हैं, जहां छात्र संख्या 50 से भी कम है, जबकि कुछ ऐसे सीनियर सेकंडरी स्कूल हैं, जहां पर छात्र संख्या 70 या उससे कम है। निदेशालय ने संबंधित स्कूल मुखियाओं को नोटिस जारी कर छात्र संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यदि स्कूल मुखिया दाखिला तिथि तक छात्र संख्या नहीं बढ़ाते हैं तो उन स्कूलों को नजदीकी स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा।

विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि छात्र संख्या पर्याप्त न होने की स्थिति में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के नौवीं से बारहवीं तथा राजकीय उच्च विद्यालयों के 9वीं व 10वीं के छात्र-छात्राओं को न्य स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। इन स्कूलों में कार्यरत प्रवक्ता स्टाफ को भी आवश्यकता के अनुसार अस्थायी तौर पर अन्य स्कूलों में इस शर्त पर भेजा जाएगा। वे सभी अॉनलाइन ट्रांसफार ड्राइव में भाग लेंगे। आठवीं तक के छात्र-छात्राएं उसी स्कूल में रहेंगे। उन्हें अन्य स्कूलों में नहीं भेजा जाएगा।

शैक्षणिक सत्र 2020-21 में भी इन स्कूलों में पर्याप्त पीजीटी उपलब्ध न होने की स्थिति में नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं को 3 किमी के दायरे में उपलब्ध स्कूल में अस्थायी तौर पर कक्षा लगाने के लिए भेजा जा सकता है, लेकिन सत्र 2020-21 के लिए छात्र-छात्राओं की एनरोलमेंट व बोर्ड परीक्षा अपने मूल स्कूल से ही दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी सुशील जैन का कहना है कि मुख्यालय का पत्र मिला है।

निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों में छात्र संख्या बढ़ाने की नैतिक जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल के मुखिया, स्टाफ के अलावा संबंधित ग्राम पंचायत की भी बनती है। इसलिए स्कूल के मुखिया के साथ-साथ नोटिस की एक प्रति संबंधित ग्राम पंचायता को भी भेजी जाएगी।

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