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कार्रवाई:3 बैठकों में भी बाईपास पर बने ब्लैक स्पॉट सहित कई एजेंडों पर नहीं हुआ काम, डीसी बोले- लगेगा जुर्माना

जींद5 घंटे पहले
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जींद. गोहाना रोड पर लगी ग्रिल जिन्हें डिवाइडर कटों के पास से 10 फीट हटाया जाएगा। - Dainik Bhaskar
जींद. गोहाना रोड पर लगी ग्रिल जिन्हें डिवाइडर कटों के पास से 10 फीट हटाया जाएगा।
  • डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की बैठक बनी महज औपचारिकता
  • पिछले दिनों हुई डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी की बैठक में रखे गए
  • 8 एजेंडों में से अभी तक किसी पर भी नहीं शुरू हुआ कोई काम

पिछले कई माह से डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बैठक महज औपचारिकता बनकर रह गई है। बैठक में रखे जाने वाले किसी एजेंडे पर कोई काम नहीं हो पाता। इसका बड़ा प्रमाण यही है कि बाईपास पर गोहाना रोड के पास लंबे समय से बने ब्लैक स्पॉट के समाधान का एजेंडा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की पिछले 3 बैठकों में रखा जा चुका है लेकिन इसका अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ।

इसी तरह से हर बैठक में रखे जाने वाले अन्य एजेंडों पर भी कोई काम नहीं हो पाता। परिणाम यह है कि जिले में विभिन्न मार्गों पर बने ब्लैक स्पॉट खत्म होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इनके कारण हर समय हादसे होने की आशंका बनी रहती है।

पिछले दिनों हुई डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जिन 8 एजेंडों को रखा गया था। उन पर अभी तक किसी पर भी काम शुरू नहीं हो पाया। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की होने वाली हर बैठक के बाद यही हाल होता है। संबंधित विभाग ब्लैक स्पॉट संबंधी एजेंडों पर कोई काम नहीं करते।

बैठक में रखे गए एजेंडों पर नहीं होता कोई काम : वशिष्ठ

डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में जो एजेंडे रखे जाते हैं, उन पर संबंधित विभाग कोई भी कार्रवाई नहीं करते। कई एजेंडे जिनमें बाईपास पर गोहाना रोड के पास बने ब्लैक स्पॉट के समाधान का एजेंडा शामिल है। पिछले कई बैठकों में रखा जा चुका है लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इसी तरह से दूसरे कई एजेंडे हैं जिन पर कोई काम नहीं हो रहा।
सुनील वशिष्ठ, सदस्य नॉन गर्वमेंट डिस्ट्रिक रोड सेफ्टी कमेटी जींद।

बाईपास पर बना ब्लैक स्पॉट: पिछले साल फरवरी में रखा था एजेंडे में

1 शहर के बड़े बाईपास पर गोहाना रोड के पास बने ब्लैक स्पॉट के समाधान का एजेंडा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की पिछले वर्ष फरवरी में हुई बैठक में रखा गया था। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की 3 बैठक जिनमें एक कोरोना काल में हुई वर्चुअल बैठक भी शामिल है, हो चुकी हैं।

3 बैठकों में इस एजेंडे को रखा जा चुका है लेकिन इस पर कोई भी काम नहीं हुआ। अब भी ब्लैक स्पॉट ज्यों का त्यों बना हुआ है और यहां वाहनों क राॅन्ग साइड से आने के कारण हर समय हादसे होने का अंदेशा रहता है।

गोहाना रोड पर ग्रिल हटाना : 22 सितंबर को हुई बैठक में पहली बार रखा गया
2 शहर के गोहाना रोड पर डिवाइडर पर लगाई ग्रिल जहां पर कट हैं। वहां पर 10 फीट तक दोनों साइड हटाए जाने का एजेंडा पहली बार 22 सितंबर की डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की हुई बैठक में रखा गया था लेकिन इस एजेंडे पर कोई काम नहीं हो पाया।

4 माह बाद जब फिर से डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक हुई तो उसमें दोबारा से इस एजेंडे को रखा गया। लेकिन इसके बाद भी इस पर कोई काम नहीं हो पाया। गोहाना रोड पर कटों से एक साइड से दूसरी साइड टर्न करने वाले वाहनों को आसानी से दूसरी साइड का दिखाई दे सके।

सीधी बात डाॅ. आदित्य दहिया, डीसी

​​​​​​​जिन एजेंडों पर काम नहीं हुआ उनका करेंगे रिव्यू

Q. डिस्ट्रिक रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में रखे गए एजेंडों पर काम लंबे समय बाद भी क्यों नहीं हो पाता। A. मेरे पास भी शिकायतें आई हैं। कई विभाग जिनमें एनएचएआई विशेषकर शामिल हैं वह इसे गंभीरता से नहीं लेती। एनएचएआई अधिकारियों से बात की है। Q. बाईपास पर गोहाना रोड के पास लंबे समय से ब्लैक स्पॉट बना है। इसका क्यों नहीं समाधान हो पा रहा। A. इस बारे में मैंने एनएचएआई पीडी से बात की है। डिस्ट्रिक रोड सेफ्टी कमेटी की अगली बैठक में उनको इसका समाधान निकालकर लाने के लिए कहा गया है। Q. जो विभाग डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में रखे एजेंडे पर काम नहीं करते उन पर क्या कार्रवाई करेंगे। A. जो विभाग डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में रखे एजेंडे पर काम नहीं करेंगे उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बैठक में रिव्यू किया जाएगा।

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