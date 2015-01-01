पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

रोष:वेतन न मिलने पर जाट स्कूल के कर्मियों का धरना जारी

जींदएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

एक साल से वेतन न मिलने पर छोटूराम किसान शिक्षा समिति के तहत आने वाले जाट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों का धरना 36वें दिन भी जारी रहा। इसकी अध्यक्षता कपिल ने की। उन्होंने बताया कि एक साल से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। इस बार काली दिवाली मनाने को सभी मजबूर हुए हैं।

इसके लिए वे सभी समिति के प्रशासक, डीसी, राजनेताओं से मिलकर इस समस्या के निदान के लिए गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के अलावा समस्या का समाधान नहीं हो सका है। कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इस अवसर पर सविता, वीरेंद्र पाल, अजय, उर्मिल, सुमन, दिनेश, राजकपूर ढिल्लो मौजूद रहे।

दहेज प्रताड़ना और धमकी देने का आरोपी पति गिरफ्तार

दहेज के लिए पत्नी के साथ मारपीट करने तथा जान से मारने की धमकी देने के आरोपी पानीपत जिला के चंदोली निवासी राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को हिसार जेल भेज दिया है। शहर की एक काॅलोनी 29 वर्षीय युवती ने 26 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दी थी कि उसकी शादी 2 मई 2014 में पानीपत जिला के चंदोली गांव निवासी राकेश के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों ने अपनी हैसियत अनुसार दान-दहेज दिया था, लेकिन उसकी ससुराल पक्ष के लोग उस दान-दहेज से खुश नहीं थे।

बार-बार उसको और ज्यादा दहेज लाने के लिए दबाव दिया जाने लगा। जब उसने और ज्यादा दान-दहेज लाने से मना किया तो उसके पति राकेश, सास संतोष, ससुर महेंद्र, ननद सीमा ने उसके साथ मारपीट करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। महिला पुलिस ने इस मामले में 4 ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंहरियाणा के अनिल विज पहले मंत्री, जिन्हें स्वदेशी वैक्सीन की डोज दी गई - हरियाणा - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- ईश्वरीय सत्ता तथा अध्यात्म पर बढ़ता आपका विश्वास आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर रहा है। आप एक नए जोश व आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहेंगे और सफल भी होंगे। अध्ययनरत ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें