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लिंगानुपात:10 माह में चौथे नंबर से 18वें पायदान पर आया जींद, 947 अंकों के साथ सिरसा सबसे आगे

जींद15 मिनट पहले
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जिले में पैदा होने वाले लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या में कमी आई है है। परिणाम यह है कि बीते 10 माह में जिले का लिंगानुपात घटकर 906 तक पहुंच गया है, जिसका प्रदेश में 18वां स्थान है। जबकि पिछले वर्ष 2019 में जिले का लिंगानुपात 938 था और प्रदेश में चाैथा स्थान था। जींद जिले में इस दौरान कुल 15 हजार 855 बच्चे पैदा हुए। इनमें 8 हजार 323 लड़के और 7 हजार 532 लड़कियां हैं।

अक्टूबर तक प्रदेश का लिंगानुपात 919 है। इस दौरान प्रदेश में कुल 4 लाख 34 हजार 286 बच्चे पैदा हुए। इनमें लड़कों की संख्या 2 लाख 26 हजार 359 व लड़कियों की संख्या 2 लाख 7 हजार 927 है। इसी तरह से बेहतर लिंगानुपात के मामले में प्रदेश में सिरसा जिला 947 अंकों के साथ अब प्रदेश में पहले पायदान पर है। जबकि 880 अंकों के साथ लिंगानुपात में झज्जर जिला प्रदेश में सबसे फिसड्डी है। सीएम मनोहरलाल का गृह जिले में भी लिंगानुपात के मामले में प्रदेश में 20वां स्थान है। अक्टूबर माह तक यहां का लिंगानुपात 898 है।

जींद सहित प्रदेश के कई जिलों में लिंगानुपात में आई कमी की बड़ी वजह स्वास्थ्य विभाग कोरोनाकाल को मानता है। क्योंकि इस दौरान स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला कोरोना संक्रमण से ही निपटने में व्यस्त रहा। कन्या भ्रूण जांच पर लगाम लगाने के लिए काफी कम छापेमारी कोरोनाकाल के 7 माह के दौरान हो पाई।

पिछले साल की तुलना में आई है कमी : डाॅ. प्रभुदयाल
जींद के लिंगानुपात में बीते 10 माह में पिछले साल की तुलना में कमी आई है। लिंगानुपात में सुधार हो इसके लिए जब भी कहीं से कोई सूचना मिली तो दबिश भी दी गई। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जिले के लिंगानुपात में और सुधार होगा। -डाॅ. प्रभुदयाल, डिप्टी सिविल सर्जन जींद

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